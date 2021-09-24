Катастрофа МН-17: в Нидерландах подходит к концу самый эмоциональный раунд слушаний

В Нидерландах в судебном комплексе недалеко от аэропорта Амстердама завершается самый эмоциональный раунд слушаний по делу катастрофы МН-17.

В течение трех недель родственники погибших рассказывали, как трагедия повлияла на их жизнь и какого наказания они бы хотели для виновных.

Такие слушания стали первыми в истории нидерландского судопроизводства.

Свидетелей не ограничивают ни во времени, ни в выражениях. Разрешили показывать фотографии погибших, видео и их личные вещи.

О боли, с которой родным приходится жить каждый день, они рассказывают либо за трибуной в зале, либо с помощью видеосвязи.

Луиза в авиакатастрофе 17 июля 2014 года потеряла сестру Инну и зятя. В тот день они отправились в Малайзию, чтобы отметить годовщину свадьбы.

– Я до сих пор помню тот день, когда узнали о трагедии. Немедленно отправилась из Германии в Нидерланды к семье моей погибшей сестры, чтобы всех молча обнять. Вместе в аэропорту мы проверяли списки, до последнего надеясь, что их не было в самолете, – говорит родственница погибших Луиза.

Женщина стала одной из 90 родных жертв рейса MH17, которые осмелились свидетельствовать в суде.

Сейчас в зале суда Луиза призывает виновных признать вину и обнародовать все детали трагедии, чтобы родные погибших наконец смогли обрести покой. То, что Кремль отдал смертельный приказ, говорит она, сомнений не вызывает.

– Один мировой лидер, по указаниям которого действовали обвиняемые, до сих пор не признал своей ответственности. Все, к чему мы стремимся, чтобы виновные в убийстве были наказаны, – отмечает Луиза.

Председательствующий судья по делу крушения рейса МН17 Гендрик Стейнгаюс сочувствует потере свидетелей по делу.

– Мы понимаем, какие последствия для вас имела эта катастрофа. Разделяем боль, которую вы ежедневно испытываете, думая о ваших родных. В зале присутствуют десятки людей и, я убежден, все тронуты услышанными историями, – говорит он.

Рейс малазийский авиалиний был сбит ракетой российского Бука над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года.

Сейчас на скамье подсудимых боевики Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко.

6 сентября в Нидерландах продолжились слушания по судебному делу относительно сбития МН17. Слово предоставили близким и родным погибших в авиакатастрофе.

9 сентября судебное заседание в Гааге посетила генпрокурор Ирина Венедиктова.

В ноябре 2021 года прокуроры должны сказать свою заключительную речь.

Судьи по делу о сбитии рейса МН17 уже составили график для оглашения приговора.

Виновных могут объявить в сентябре, ноябре или декабре 2022 года.

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