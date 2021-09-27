В понедельник, 27 сентября, в Украине будет сухо во всех областях благодаря антициклону Ljoba.

Днем в большинстве регионов +12 +17, в южных — до +19, на Закарпатье и Прикарпатье — до +22.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве без осадков, в течение дня — от +13 до +15.

Во вторник, 28 сентября, также ожидается преимущественно сухая погода, лишь на Востоке, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях небольшой дождь.

Температура воздуха днем ​​будет повышаться до максимальных +17 +19 в Закарпатье, а в остальных западных областях, а также на Юге, в Центре и на Востоке страны — от +12 до +15. В северных областях +10 +14.

В столице без осадков, ночью +4 +6, днем ​​+12 +14.

В среду, 29 сентября, на всей территории Украины прогнозируют сухую погоду.

В южных областях +14 +17, в западных и центральных — от +12 до +15, на градус ниже на Востоке и Севере.

В Киеве солнечно, ночью +4 +6, днем ​​- до +14.

В четверг, 30 сентября, также без осадков во всех областях.

На Юге прогнозируют +15 +17, на Западе +14 +16, на Севере и в Центре — от +12 до +14, в восточных областях +11 +13.

В Киеве в последние день сентября сухо и солнечно, ночью +4 +6, днем ​​12-14 выше нуля.

В пятницу, 1 октября, погода в Украине фактически не изменится — сухо и довольно тепло.

На Закарпатье — до +17, в остальных западных областях +14 +16, на Юге +13 +15, в северных и центральных регионах +12 +14, в восточных — максимум +13.

В столице также без изменений — сухо, ночью до +6, днем ​​потеплеет до 14 градусов.