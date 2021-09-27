У понеділок, 27 вересня, в Україні буде сухо в усіх областях завдяки антициклону Ljoba.

Вдень у більшості регіонів +12 +17, у південних – до +19, на Закарпатті та Прикарпатті – до +22.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві без опадів, протягом дня – від +13 до +15.

У вівторок, 28 вересня, також очікується переважно суха погода, лише на Сході, а також в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях невеликий дощ.

Температура повітря вдень підвищуватиметься до максимальних +17 +19 на Закарпатті, а в решті західних областей, а також на Півдні, у Центрі та Сході країни – від +12 до +15. У північних областях +10 +14.

У столиці без опадів, вночі +4 +6, вдень +12 +14.

У середу, 29 вересня, на всі території України прогнозують суху погоду.

У південних областях +14 +17, у західних та центральних – від +12 до +15, на градус нижче на Сході та Півночі.

У Києві сонячно, вночі +4 +6, вдень – до +14.

У четвер, 30 вересня, також без опадів в усіх областях.

На Півдні прогнозують +15 +17, на Заході +14 +16, на Півночі та у Центрі – від +12 до +14, у східних областях +11 +13.

У Києві в останні день вересня сухо і сонячно, вночі +4 +6, вдень 12-14 вище нуля.

У п’ятницю, 1 жовтня, погода в Україні фактично не зміниться – сухо і доволі тепло.

На Закарпатті – до +17, в решті західних областей +14 +16, на Півдні +13 +15, у північних та центральних регіонах +12 +14, у східних – максимум +13.

У столиці так само без змін – сухо, вночі до +6, вдень потеплішає до 14 градусів.