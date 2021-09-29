На сегодня вопрос, как экономить электроэнергию, едва ли не самый актуальный для украинцев. Люди прибегают к различным методам, чтобы хоть как-то сэкономить на свете — утепляют помещения, используют энергосберегающие лампы и тому подобное.

В современных жилых домах установлено огромное количество бытовых приборов, работающих от сети: микроволновки, чайники, утюги, телевизоры, мультиварки. Все эти вещи значительно облегчают жизнь, но дорого стоят.

К тому же сейчас, в условиях пандемии, украинцы больше времени проводят дома. Соответственно, объемы потребления электроэнергии растут.

Как экономить электроэнергию, помогут ли в этом солнечные батареи и утепление дома — в материале.

Как сэкономить электроэнергию в городах

В комментарии Фактам ICTV финансовый аналитик Алексей Лупоносов объяснил, что в больших городах люди практически никак не могут экономить электроэнергию.

— Поскольку в многоквартирных домах нет счетчиков на каждый дом, то отключиться от общей электроэнергии нельзя. В городах люди не владеют землей. А если у вас нет своего участка, то вы не сможете использовать в доме новейшие технологии, чтобы сэкономить электричество, — объяснил эксперт.

По словам Лупоносова, люди смогут экономить, если весь дом отсоединится от системы общего снабжения и будет использовать чиллеры — новые установки, которые позволяют производить из природного газа или с дизельного топлива тепло, холод и электроэнергию.

— Если люди решают, что тарифы для них становятся слишком высокими, то все жильцы дома могут отказаться от общей электроэнергии и установить чиллер. Тогда электроэнергия будет ниже себестоимости, которую сегодня дает нам государство и коммунальные учреждения, — добавил эксперт.

Однако, как отметил Лупоносов, устанавливать эту станцию ​​нужно во дворе на 2-4 дома.

Как сэкономить электроэнергию в селах

По словам эксперта, в селе можно экономить благодаря возобновляемым источникам энергии — ветряки, солнечные батареи.

— По нашему законодательству, в своем дворе вы имеете право устанавливать солнечные батареи на крыше дома. Этого достаточно для того, чтобы домохозяйства получали вдоволь энергии.

Однако эксперт объяснил, что для этого нужно около $2,5 тыс. Потому это сложный вопрос, ведь не у каждого есть финансовые возможности.

— Благодаря солнечным батареям можно содержать дом за свой счет и получать компенсацию за продажу лишней электроэнергии. То есть, если вы пользуетесь энергией, которую сгенерировали, и она идет в сеть, которую используют другие, вам сделают зеленый тариф, — рассказал аналитик.

Энергосберегающие лампы и утепление дома — какова эффективность

Как объяснил Лупоносов, утепление дома теоретически должно економить энергию, но фактически этого нет. Ведь в Украине используют большинство технологий, которые не являются энергосберегающими.

— Например, установил человек пластиковые окна не по технологии, и через них выходит очень много тепла. Или же делают утепление из якобы пенопласта, чтобы оно удерживало тепло. Он должен быть не менее 150 мм, а делают 50 мм.

Кроме того, эксперт отметил, что неэффективными являются энергосберегающие лампы.

— У нас очень большая цена на них, но плохое качество. Кроме того, эти лампы не соответствуют срокам гарантии — пять лет. Они работают только 8-10 месяцев. Это невыгодно. С ними существенной экономии не получите, просто заплатите больше, — объяснил аналитик.

Как экономят энергию в других странах

По словам эксперта, в других странах еще во время строительства жилья учитывают, что надо экономить энергию. Поэтому используют современные материалы, которые сразу помогают жителям дома сэкономить.

— На каждую квартиру предоставляют отдельный счетчик тепловой и электрической энергии. Используют пенобетоны, которые имеют низкую степень теплопроводности, и минеральную вату.

Как объяснил аналитик, ключевую роль в экономии электроэнергии играют технологии, используемые при строительстве.

Однако в Украине большинство домов построены во времена Советского Союза, поэтому большие энергозатраты. Тогда, по словам эксперта, не думали об экономии, так как пользовались атомной энергией.

Но все же сейчас популярными становятся в стране смарт-дома, которые строят по европейским технологиям. Там зимой тепло, и счет на квартиру составляет около 700-800 грн, ведь нет энергозатрат.