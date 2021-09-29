На сьогодні питання як економити електроенергію є чи не найактуальнішим для українців. Люди вдаються до різних методів, щоб хоч якось заощадити на світлі – утеплюють приміщення, використовують енергозберігальні лампи тощо.

У сучасних житлових будинках встановлено величезну кількість побутових приладів, що працюють від мережі: мікрохвильовки, чайники, праски, телевізори, мультиварки. Усі ці речі значно полегшують життя, але дорого коштують.

Ба більше, нині, в умовах пандемії, українці більше часу проводять вдома. Відповідно обсяги споживання електроенергії зростають.

Як економити електроенергію, чи допоможуть у цьому сонячні батареї та утеплення дому – у матеріалі.

Як заощадити електроенергію у містах

У коментарі Фактам ICTV фінансовий аналітик Олексій Лупоносов пояснив, що у великих містах люди практично ніяк не можуть економити електроенергію.

– Оскільки у багатоквартирних будинках немає лічильників на кожну оселю, то відключитись від загальної електроенергії не можна. У містах люди не володіють землею. А якщо у вас немає своєї ділянки, то ви не зможете використовувати у будинку новітні технології, щоб заощадити електрику, – пояснив експерт.

За словами Лупоносова, люди зможуть економити, якщо весь будинок від’єднається від системи загального постачання і використовуватиме чилери – новітні установки, які дають змогу виробляти з природного газу або із дизельного палива тепло, холод і електроенергію.

– Якщо люди вирішують, що тарифи для них стають зависокими, то усі мешканці будинку можуть відмовитися від загальної електроенергії та встановити чилер. Тоді електроенергія буде нижчою за собівартістю, ніж сьогодні дає нам держава і комунальні установи, – додав експерт.

Однак, як зауважив Лупоносов, встановлювати цю станцію потрібно у дворі на 2-4 будинки.

Як заощадити електроенергію у селах

За словами експерта, у селі можна економити завдяки відновлювальним джерелам енергії – вітряки, сонячні батареї.

– За нашим законодавством на своєму подвір’ї ви маєте право встановлювати сонячні батареї на даху будинку. Цього вистачає для того, щоб домогосподарства отримували достатньо енергії.

Однак експерт пояснив, що для цього потрібно близько $2,5 тис. Тому це складне питання, адже не у кожного є фінансові можливості.

– Завдяки сонячним батареям ви можете утримувати оселю за власний рахунок і отримувати компенсацію через продаж зайвої електроенергії. Тобто, якщо ви користуєтесь енергію, яку згенерували, і вона йде до мережі, якою користуються інші – вам зроблять зелений тариф, – розповів аналітик.

Енергозбережні лампи та утеплення будинку – яка ефективність

Як пояснив Лупоносов, утеплення будинку теоретично має зберігати енергію, але фактично цього немає. Адже в Україні використовують багато технологій, які не є енергозбережними.

– Наприклад, встановила людина пластикові вікна, не дотримуючись технологій, і через них виходить дуже багато тепла. Або ж роблять утеплення з нібито пінопласту, щоб воно утримувало тепло. Він має бути щонайменше 150 мм, а часто ставлять лише 50 мм.

Окрім того, експерт зауважив, що неефективними є енергозберігальні лампи.

– У нас дуже велика ціна на них, але погана якість. Окрім того, ці лампи не відповідають термінам гарантії – 5 років. Вони працюють лише 8-10 місяців. Це невигідно. Через них суттєвої економії не отримаєте, просто сплатите більше коштів, – пояснив аналітик.

Як економлять енергію в інших країнах

За словами експерта, в інших країнах ще під час будівництва житла враховують, що треба економити енергію. Тому використовують сучасні матеріали, які одразу допомагають мешканцям будинку заощадити.

– На кожну квартиру надають окремий лічильник теплової та електричної енергії. Використовують пінобетони, які мають низький ступінь теплопровідності, та мінеральну вату.

Як пояснив аналітик, ключову роль у заощаджені електроенергії відіграють технології, які використовують під час будівництва.

Однак в Україні більшість будинків зведені за часів Радянського Союзу, тому великі енерговитрати. Тоді, за словами експерта, не думали про економію, бо ж користувались атомною енергією.

Та все ж зараз популярними стають у країні смарт-будинки, які будують за європейськими технологіями. Там взимку тепло і рахунок на квартиру становить близько 700-800 грн, адже немає енерговитрат.