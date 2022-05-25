Май, 25 в 13:15

Прогрессивность альтернативной энергетики невозможно отрицать. Сегодня практика ее использования распространена в большинстве стран мира.

Что такое зеленый тариф и что он предусматривает — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Зеленый тариф в Украине

Согласно Государственной программе о зеленом тарифе на электрическую энергию для частных домовладений, каждый желающий получает возможность подключить солнечную электростанцию и продавать электроэнергию по льготной ставке.

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То есть зеленым называется тариф, при котором государство проводит закупку электроэнергии по повышенной цене у частных лиц и организаций, которые применяют альтернативные источники энергии.

К таким источникам энергии относятся ветряные установки, солнечные панели, биологическое топливо и небольшие гидростанции. Солнечная энергия — самый популярный и доступный источник энергии.

Соответственно, установив у себя солнечные батареи или ветряные установки, человек может не только обеспечить свой дом необходимой энергией, но и продавать остаток государству.

Сегодня частные пользователи имеют разрешенную мощность до 30 кВт. Зато возможности предприятий более расширены. Им разрешено использовать оборудование производителей из других стран.

Выгодность зеленого тарифа

Помимо заботы об окружающей среде, это еще и хороший способ заработка.

Установка альтернативных источников энергии окупается в короткие сроки, даже с учетом покупки и действующих тарифов.

На выгодность зеленого тарифа влияют:

вид электростанции — солнечные, ветряные, тепловые, вторичные и т. п;

ее мощность;

потребление — чем меньше вы потребляете, тем больше пойдет на продажу по зеленому тарифу;

размещение — правильно выбранное местоположение может в несколько раз увеличить количество получаемой энергии;

качественные материалы — обеспечит бесперебойную и продуктивную работу.

Зеленый тариф в законодательстве

Когда использование альтернативной энергии было менее популярным, люди, устанавливавшие солнечные панели в целях энергосбережения, испытывали затраты.

Введение зеленого тарифа решило проблему нерентабельности применения солнечной энергии в Украине.

Граждане могут не только обеспечить себя источником энергии, но и заработать. Выплата сумм производится по курсу евро к гривне.

Таким образом, закрепление зеленого тарифа на законодательном уровне привело к положительным изменениям экономической жизни в стране, начиная от частных лиц и заканчивая крупными производителями.

По состоянию на 24 февраля 2022 года ставки на продажу электроэнергии по зеленому тарифу составляли:

подключение в 2020-2024 годах – €0,163/кВт-ч;

подключение в 2025-2029 годах — €0,146 / кВт-ч.

Активная фаза войны с РФ, которая пришла в Украину, поставила под угрозу дальнейшие выплаты по действующим ставкам.

Поэтому Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила зеленые тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников на период военного положения в стране.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла 26 апреля на заседании в форме открытого слушания. Теперь будет так: