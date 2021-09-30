Пробки в Киеве: на каких улицах затруднено движение

Утром 30 сентября на территории Киева образовались сильные пробки. Движение транспорта затруднено на многих улицах города, среди которых проспект Победы и Степана Бандеры.

Правый берег

По данным Google Maps, возле центральных станций метро в Киеве затруднено движение транспорта. Речь идет о Дворце Украина, Печерске, Олимпийской, Политехническом институте, Площаде Независимости, Крещатике, Золотых воротах, Университете, Театральной и других.

Пробки сковали движение на проспектах Победы, Голосеевском, Воздухофлотском, Степана Бандеры, бульваре Леси Украинки, улицах Вадима Гетьмана и Семена Скляренко.

Однако пробки не обошли другие улицы Киева. Среди них — Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая. Транспорт стоит и на Северном мосту и мосту Патона.

Левый берег

Пробки не обошли и левый берег Киева. Возле станций метро Левобережная, Дарница, Черниговская существенно уменьшилась пропускная способность транспорта.

Движение затруднено на автодорогах на пути к Воскресенки и Лесного массива. Среди них — проспект Шухевича, бульвар Перова, Броварской проспект и Харьковское шоссе.