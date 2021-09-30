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Юлія Захарченко |

Київ скували затори: на яких вулицях ускладнений рух

затори в києві

Вранці 30 вересня на території Києва утворилися сильні затори. Рух транспорту ускладнений на багатьох вулицях міста, серед яких проспект Перемоги та Степана Бандери.

Затори у Києві: на яких вулицях ускладнений рух

Правий берег

За даними Google Maps, біля центральних станцій метро у Києві ускладнений рух транспорту. Йдеться про Палац Україну, Печерську, Олімпійську, Політехнічний інститут, Майдан Незалежності, Хрещатик, Золоті ворота, Університет, Театральну та інші.

Затори скували рух на проспектах Перемоги, Голосіївському, Повітрофлотському, Степана Бандери, бульварі Лесі Українки, вулицях Вадима Гетьмана та Семена Скляренка.

Проте затори не обійшли інші вулиці Києва. Серед них – Набережно-Рибальська, Набережно-Хрещатицька. Транспорт стоїть і на Північному мосту та мосту Патона.

Затори у Києві: на яких вулицях ускладнений рух

Лівий берег

Затори не обійшли й лівий берег Києва. Біля станцій метро Лівобережна, Дарниця, Чернігівська істотно зменшилася пропускна здатність транспорту.

Затори у Києві: на яких вулицях ускладнений рух

Рух ускладнений на автодорогах на шляху до Воскресенки та Лісового масиву. Серед них – проспект Шухевича, бульвар Перова, Броварський проспект та Харківське шосе.

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Фото: Dreamstime

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