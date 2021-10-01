Интервью с Сергеем Фурсой: как цены на газ в Европе повлияют на Украину

Цены на газ продолжают стремительно расти и устанавливать исторические рекорды. Сейчас стоимость голубого топлива на европейском рынке превысила $1 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Коммунальные тарифы в Европе выросли в несколько раз. Правительства стран вводят срочные меры для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на население.

Почему стоимость голубого топлива растет, как это затронет украинцев и что будет с новым отопительным сезоном? Читайте в интервью Фактов ICTV с инвестиционным аналитиком Сергеем Фурсой.

— Грозит ли простым украинцам рост цены на газ?

— Простым украинцам, с одной стороны, это не грозит значительным ростом тарифов на отопление или на газ, потому что Нафтогаз зафиксировал цену на газ на уровне где-то 7,5 грн за 1 куб. м. Таким образом, люди сейчас будут получать тепло и газ по ценам, которые в пять раз ниже рыночных.

С другой стороны, вся украинская промышленность — аграрии, не аграрии — потребляют газ, который сейчас стоит более $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Это значит, что, условно, сушить кукурузу они будут газом, который стоит в пять раз дороже.

Когда они будут закладывать удобрения следующей весной, те будут стоить почти в пять раз дороже, потому что удобрения — это почти газ.

— Это существенно скажется на себестоимости для промышленных производителей, это чревато значительным ростом цен в следующем году, цены могут начать расти и еще раньше. Люди это почувствуют преимущественно из-за роста цен — не на сам газ и тепло, а на пищевые продукты, например, на недвижимость.

— Каковы факторы такого стремительного роста цены на газ?

— Там, на рынке Европы, произошел некий идеальный шторм. Была очень холодная зима. В результате в хранилищах было мало газа на конец отопительного сезона. Экономика Европы начала восстанавливаться и потреблять больше газа, чем в прошлом году. Потому что в прошлом году был карантин, а в этом — нет…

Плюс — в прошлом году тот газ, который шел из США в Европу, сжиженный, сейчас пошел в Азию. Там цены выше. Также в Европе вывели из функционирования крупное месторождение в Нидерландах, которое давало примерно 40 млрд куб. м в год — это весь транзит через территорию Украины, например.

Очень странная история — в этом году засуха в Бразилии. Она привела к тому, что там мало воды. Мало воды = мало гидроэнергетики, и нужно больше газа, поэтому они также перетянули на себя африканский газ.

И еще одна вещь — Европа сейчас отказывается от вредных энергоресурсов. Они прикрывают угли и атомы. В результате им нужно больше газа, и они полагаются на возобновляемые источники энергии — ветер и солнце. Но так случилось, что в этом году в Европе, а особенно в Великобритании, было мало ветра. Как результат — они не получили еще и ветроэнергетику.

— Ну и плюс мы имеем ситуацию с Газпромом, который запускает Северный поток-2. Он выполняет только то, что должен по контрактам, но не поставляет газа больше. Таким образом побуждает Европу, чтобы она как можно быстрее сертифицировала Северный поток-2, так как через него Москва обещает пускать дополнительные объемы газа.

— Будет ли Нафтогаз повышать цены?

— Что будет в следующем году — неизвестно. Скорее всего, власть продолжит контроль над Нафтогазом. Нафтогаз будет скорее не компания, а такое популистское приложение правительства.

Компания, вероятно, будет работать себе в убыток, нежели повышать цены на газ. Таким образом мы повторяем траекторию времен Януковича, однако люди в первые годы не почувствуют, что цены на отопление и газ значительно выросли.

— Когда цены на газ пойдут на спад?

— С одной стороны, ситуация, теоретически, может стабилизироваться, потому что она нездоровая. Цены на газ могут вернуться к более нормальным. С другой — если зима будет холодной, то аналитики Citibank не исключают, что цена может быть и $3 тыс. за 1 тыс. куб. м… Спрогнозировать это довольно сложно.

— Какова ситуация с украинскими хранилищами перед началом отопительного сезона? Что происходит в Нафтогазе?

— Они заполнены где-то наполовину. На этот раз нам должно хватить на прохождение отопительного сезона, но так — “тютельку в тютельку”, если можно так сказать. Мы будем проходить где-то по лезвию бритвы.

Нафтогаз уже попросил у правительства дополнительные деньги — Кабмин выделил 48 млрд грн. И у Нафтогаза есть ресурс, чтобы закупить по крайней мере еще 1 млрд куб. м газа, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование во время отопительного сезона.

— Нафтогаз уже не имеет доходной части, компания была основным донором последние пять лет — сейчас ситуация прямо противоположная. Сейчас уже Нафтогаз просит у правительства средства.

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