Інтерв'ю з Сергієм Фурсою: як ціни на газ у Європі вплинуть на Україну

Ціни на газ продовжують стрімко зростати та встановлювати історичні рекорди. Наразі вартість блакитного палива на європейському ринку перевищила $1 тис. за 1 тис. кубометрів.

Комунальні тарифи у Європі зросли у кілька разів. Уряди країн запроваджують термінові заходи для того, щоб зменшити фінансове навантаження на населення.

Чому вартість блакитного палива зростає, як це зачепить українців і що буде із новим опалювальним сезоном? Читайте в інтерв’ю Фактів ICTV з інвестиційним аналітиком Сергієм Фурсою.

– Чи загрожує простим українцям зростання ціни на газ?

– Для простих українців, з одного боку, це не загрожує значним зростанням тарифів на опалення чи на газ, тому що Нафтогаз зафіксував ціну на газ на рівні десь 7,5 грн за 1 куб. м. Таким чином, люди зараз отримуватимуть тепло і газ за цінами, які у п’ять разів нижчі за ринкові.

З іншого боку, вся українська промисловість – аграрії, не аграрії – споживають газ, який зараз коштує понад $1 тис. за 1 тис. куб. м. Це означає, що, умовно, сушити кукурудзу вони будуть газом, який коштує уп’ятеро дорожче.

Коли вони будуть закладати добрива наступної весни, ті коштуватимуть майже в п’ять разів дорожче, бо добрива – це майже газ.

– Це суттєво позначиться на собівартості для промислових виробників, це загрожує значним зростанням цін наступного року, ціни можуть почати зростати й ще раніше. Люди це відчують переважно через зростання цін – не на сам газ і тепло, а на харчові продукти, наприклад, або на нерухомість.

– Які чинники такого стрімкого зростання ціни на газ?

– Там, на ринку Європи, стався такий собі ідеальний шторм. Була дуже холодна зима. У результаті у сховищах було мало газу на кінець опалювального сезону. Економіка Європи почала відновлюватися і споживати більше газу, аніж минулого року. Тому що минулого року був карантин, а цього року – нема…

Плюс – минулого року той газ, який йшов зі США у Європу, скраплений, зараз пішов до Азії. Там ціни вищі. Також у Європі вивели з функціонування велике родовище у Нідерландах, яке давало приблизно 40 млрд куб. м на рік – це весь транзит через територію України, наприклад.

Дуже дивна історія – цього року посуха у Бразилії. Вона призвела до того, що там мало води. Мало води = мало гідроенергетики, і потрібно більше газу, через що вони також перетягнули на себе африканський газ.

І ще одна річ – Європа зараз відмовляється від шкідливих енергоресурсів. Вони прикривають вугілля та атоми. У результаті їм потрібно більше газу, і вони покладаються на відновлювальні джерела енергії – вітер і сонце. Але так сталося, що цього року в Європі, а особливо у Великій Британії, було мало вітру. Як результат – вони не отримали ще й вітроенергетику.

– Ну і плюс ми маємо ситуацію з Газпромом, який запускає Північний потік-2. Він виконує тільки те, що повинен за контрактами, але не постачає газу більше. Таким чином спонукає Європу, щоб вона якомога швидше сертифікувала Північний потік-2, бо через нього Москва обіцяє пускати додаткові об’єми газу.

– Чи підвищуватиме Нафтогаз ціни?

– Що буде наступного року – невідомо. Скоріше за все, влада продовжить контроль над Нафтогазом. Нафтогаз буде скоріше не компанією, а таким собі популістським додатком уряду.

Компанія, ймовірніше, працюватиме собі у збиток, аніж підвищуватиме ціни на газ. Таким чином ми повторюємо траєкторію часів Януковича, проте люди у перші роки не відчують того, що значно зросли ціни на опалення і газ.

– Коли ціни на газ підуть на спад?

– З одного боку, ситуація, теоретично, може стабілізуватися, бо вона нездорова. Ціни на газ можуть повернутися до більш нормальних. З іншого – якщо зима буде холодною, то аналітики Citibank не виключають, що ціна може бути і $3 тис. за 1 тис. куб. м… Спрогнозувати це досить складно.

– Яка ситуація з українськими сховищами перед початком опалювального сезону? Що відбувається у Нафтогазі?

– Вони заповнені десь наполовину. Цього разу нам наче має вистачити на проходження опалювального сезону, але так – “тютелька в тютельку”, якщо можна так сказати. Ми будемо проходити десь по лезу бритви.

Нафтогаз уже попросив в уряду додаткові гроші – Кабмін виділив 48 млрд грн. І в Нафтогазі є ресурс, щоб закупити принаймні ще 1 млрд куб. м газу, щоб якось забезпечити безперебійне функціонування під час опалювального сезону.

– Нафтогаз уже не має дохідної частини, компанія була основним донором останні п’ять років – зараз ситуація прямо протилежна. Зараз уже Нафтогаз просить в уряду кошти.

Фото: Сергій Фурса, Depositphotos