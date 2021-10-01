Тарифы на коммунальные услуги в Украине изменятся с 1 октября 2021

Тарифы на коммунальные услуги изменятся в Украине с 1 октября 2021 года. Сколько придется платить украинцам за электроэнергию, отопление и газ, читайте в материале.

Тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию снизятся для некоторых украинцев с 1 октября 2021 года — изменения коснутся около 80% домохозяйств.

Для граждан, потребляющих менее 250 кВт-час в месяц, цена на электроэнергию составит 1,44 грн за кВт.

Цены в платежках украинцев, потребляющих более 250 кВт, останутся неизменными. Они так же будут платить 1,68 грн/кВт-час.

Цены на газ

Годовые тарифы на газ в Украине с 1 октября останутся неизменными — на уровне 7,8 — 14,9 грн за 1 куб м.

Государственная компания Нафтогаз предложила цену — 7,96 грн за 1 куб. м. Компания ввела новый тариф Комфортный сезон. Согласно условиям тарифа, потребители, которые оплачивают счета до 15 числа, будут получать скидку 1% в следующем месяце.

Самые низкие годовые цены у таких газоснабжающих компаний:

ООО Агросинтез Трейдинг (Киевская область) — 7,8 куб м;

ООО Уманьгаз сбыт (Черкасская область) — 7,89 куб м;

ООО Черкассыгаз сбыт — 7,89 куб м;

Евод Трейд КП Луцкводоканал — 7,88 грн за 1 куб м.

Самую высокую цену на топливо установила компания ООО Херсонрегионгаз — 14,9 грн за куб м.

Для граждан, которые отказались от годового газового продукта, цены на газ в октябре будут несколько выше.

Самые низкие месячные тарифы на газ в октябре предлагают такие компании:

ООО Стрийнафтогаз (Ивано-Франковская область) — 7,99 грн за 1 куб м;

ООО Галнафтогаз (Киевская область) — 7,99 грн за 1 куб м;

ООО Энерджи Трейд Групп ETG (Киевская область) — 7,97 грн за 1 куб м.

Самый высокий тариф установили ООО ТАС Энергия (31,06 грн за куб м), ПАО Киевгаз ГП КиевГазЭнерджи (30,5 грн за куб м) и ООО Хмельницкэнергосбыт (29,95 грн за куб м).

Тарифы на отопление и горячую воду

С 1 октября во многих регионах Украины прогнозировали резкое повышение тарифов на тепло. Например, в Черкассах и Киеве цены должны были вырасти до 40%, а в целом в стране — до 30% -70%. Это, в частности, связывали с повышением цен на газ в Европе.

Но этого не произойдет. 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца отопительного сезона цены на отопление и горячую воду в Украине не изменятся.

Соответствующий меморандум по поручению президента разработали Нафтогаз, Ассоциация городов Украины и Палата местных властей Конгресса местных и региональных властей.