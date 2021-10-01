После окончания 9 класса ученики могут пойти получать среднее профессиональное образование. Такой вариант рассматривают школьники, которые уже определились с тем, какую специальность они хотят получить.

В Украине функционирует множество колледжей, техникумов и курсов, куда девушка может поступить после 9 класса. Обучение в них имеет свои недостатки и преимущества, поэтому к выбору профессии и учебного заведения надо подходить ответственно.

Куда можно поступить девушке после 9 класса — читайте в материале.

Поступление после 9 класса — преимущества и недостатки

Ребенок еще в школе может заинтересоваться будущей профессией, поэтому родителям стоит следить за предпочтениями и увлечениями своей дочери. Обучение в колледже или техникуме, безусловно, имеет свои преимущества.

Девушка может получить диплом после обучения в колледже или техникуме и раньше начать полноценно работать и зарабатывать трудовой стаж.

Закончив обучение, выпускник имеет возможность продолжить образование в высшем учебном заведении на аналогичном направлении и получить специальность бакалавра.

Если в планах есть продолжить обучение, нужно заранее узнать доступные варианты после колледжа или училища. Также параллельно можно уже работать по специальности.

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Среди минусов можно выделить возможность сделать неправильный выбор, но это не является значительной проблемой, потому что всегда можно перевестись на другую специальность.

Важной составляющей является заинтересованность ребенка и перспективность профессии в будущем.

Куда можно поступить девушке после 9 класса

В Украине работает множество колледжей, техникумов и училищ, принимающих выпускников 9 класса. Перечень профессий разнообразен, поэтому нужно отталкиваться от интересов девушки и расположения учебного заведения.

С перечнем заведений и направлений подготовки можно ознакомиться на сайте Abiturients.info.

Список популярных профессий, которые девушки получают после 9 класса

В медицинском колледже можно учиться на таких направлениях:

фельдшер;

косметолог;

медсестра;

акушерка;

стоматолог-гигиенист;

фармацевт.

Обычно учеба в медицинском колледже предполагает продолжение обучения в учреждениях высшего образования.

Во всем мире стремительно развивается IT-сфера, а спрос на специалистов достаточно высок. В учебных заведениях можно научиться разработке программного обеспечения, компьютерной графике и дизайну, а также компьютерной инженерии.

Увлеченность сферой образования может стать причиной обучения на педагога, учителя и преподавателя. Если девушка чувствует тягу к активному образу жизни, она может учиться на тренера, инструктора, экскурсовода или туристического оператора.

Если девушка увлекается творчеством, она может учиться на:

художницу;

актрису;

музыкантку;

вокалистку;

хореографку;

графическую дизайнерку;

парикмахера;

визажистку;

флористку;

ювелира;

модельерку.

Важно следить, какими сферами жизни интересуется девушка. Это может быть что угодно: аграрное или гостинично-ресторанное дела, экономика или право.

Девушка может получить профессию:

юриста;

логиста;

агроинженера;

бухгалтера;

оператора;

администратора;

маркетолога.

И помните, что всегда надо поддерживать выбор своего ребенка и помогать ему получить желанную профессию.