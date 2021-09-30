Куда можно пойти учиться мальчику после 11 класса

Окончание школы — повод для того, чтобы задуматься над выбором будущей профессии. Он будет непростым, однако стоит заранее взвесить все за и против, чтобы принять окончательное решение.

Первоочередно нужно подумать о том, в какой сфере хочет развиваться парень — IT-технологий, строительной, военной, медицинской, транспортной или другой.

Какое образование хочет получить старшеклассник — высшее, среднее специальное или пойти на обучающие курсы, которых чаще всего бывает достаточно для освоения будущей профессии? Факты ICTV подготовили более 10 направлений, куда пойти учиться парню после 11 класса.

Куда пойти учиться после 11 класса

мальчику — формы обучения

В настоящее время в Украине после 11 класса можно получить образование по трем основным формам:

Высшее учебное заведение (университет). Обучение в вузе длится около четырех лет — выпускник получит диплом бакалавра.

Юноша может продолжить обучение в том же самом или другом университете на полтора года и получить еще диплом магистра, который иногда необходим для работы за пределами Украины.

Парень может поступить на платную или бесплатную (с возможным получением стипендии) основу, учиться очно или заочно.

Колледж или среднее специальное образование. Такой вариант подойдет для тех, кто не смог набрать достаточное количество баллов на итоговом экзамене или хочет быстрее получить диплом, с которым можно трудоустроиться.

Обучение в колледже после 11 класса длится около трех лет, юноша может поступить на платную или бесплатную форму с получением стипендии.

Обучающие курсы. После прохождения учащийся получает сертификат государственного образца, с которым можно искать работу. Для получения профессии водителя, тестировщика программного обеспечения, графического дизайнера или флориста этого бывает достаточно.

Курсы проводят учебные центры или компании, которые ищут сотрудников на вакантные должности. Их продолжительность может быть от одного до нескольких месяцев.

На кого учиться после 11 класса

парню — выбор профессии

Можно выделить более 10 направлений, куда может пойти учиться парень после окончания школы.

Инженерная сфера — проектирование, сервисное обслуживание, производство, стандартизация, метрология, сертификация, биотехнологии, робототехника, коммуникации и связь, металлообработка и другие. Для обучения нужно сдать экзамены по физике и математике.

Конструирование и строительство — сюда можно отнести машино-, авиа- и кораблестроение, конструирование различных объектов.

Наука и технологии — ядерная физика, энергетика, наноинженерия, макроинженерия, биоинженерия и другие. Сложные специальности, однако подойдут тем, кто хочет быть в курсе развития технологий.

IT-индустрия — программист, тестировщик программного обеспечения, администратор баз данных, разработчик приложений для электронных устройств и другие профессии.

Военная сфера — широкий спектр профессий, среди которых управление воинскими частями, создание и эксплуатация проектно-технических комплексов. После окончания обучения можно пойти служить по контракту.

Экономика — бухгалтер, маркетолог, менеджер, сотрудник банка и другие специалисты, которые нужны в этой сфере.

Медицина — стоматолог, педиатр, реабилитолог, хирург, акушер-гинеколог, уролог, кардиолог, терапевт, фельдшер, травматолог, ветеринар и другие профессии. Обучение будет долгим, однако таких специалистов очень ценят.

Сфера образования — воспитатель, учитель, педагог, преподаватель, тренер, школьный психолог и другие.

Спорт и туризм — тренер, инструктор, гид, экскурсовод, туристический оператор и другие специальности.

Сфера искусств — актер, музыкант, художник, танцор, хореограф, писатель, дизайнер одежды, модельер, арт-консультант, мультипликатор и другие творческие профессии.

Отрасль права — адвокат, нотариус, судья, следователь, юрист, политтехнолог, координатор программ развития сообществ, медиатор и другие специалисты.

Помните: выбор будущей профессии — нелегкое занятие. Как сказал Конфуций, выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в жизни.