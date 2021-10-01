Після закінчення 9 класу учні можуть піти отримувати середню професійну освіту. Такий варіант розглядають школярі, які вже визначилися з тим, яку спеціальність вони хочуть здобути.

В Україні існує багато коледжів, технікумів та курсів, куди дівчина може вступити після 9 класу. Навчання в них має свої недоліки та переваги, тому до вибору професії та освітнього закладу треба підходити відповідально.

Куди можна вступити дівчині після 9 класу – читайте в матеріалі.

Вступ після 9 класу для дівчини – переваги та недоліки

Дитина ще в школі може зацікавитися майбутньою професією, тому батькам варто стежити за вподобаннями та захопленнями своєї доньки. Навчання у коледжі або технікумі, безумовно, має переваги.

Дівчина може отримати диплом після навчання у коледжі або технікумі та раніше почати повноцінно працювати та заробляти трудовий стаж.

Закінчивши навчання, випускник має можливість продовжити освіту у вищому навчальному закладі на аналогічному напрямку та отримати спеціальність бакалавра. Якщо в планах є продовжити освіту, треба заздалегідь дізнатися доступні варіанти після коледжу або училища. Також паралельно можна вже працювати за фахом.

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Серед мінусів можна виокремити можливість зробити неправильний вибір, але це не є значною проблемою, тому що завжди можна перевестися на іншу спеціальність.

Важливою складовою є зацікавленість дитини та перспективність професії в майбутньому.

Куди можна вступити дівчині після 9 класу

В Україні багато коледжів, технікумів та училищ, які приймають випускників 9 класу. Перелік професій різноманітний, тому потрібно відштовхуватися від інтересів дівчини та розташування навчального закладу.

З переліком закладів та напрямків підготовки можна ознайомитися на сайті Abiturients.info.

Перелік популярних професій, які дівчата здобувають після 9 класу

У медичному коледжі можна навчатися на таких напрямах:

фельдшер;

косметолог;

медсестра;

акушерка;

стоматолог-гігієніст;

фармацевт.

Зазвичай навчання у медичному коледжі передбачає продовження навчання у закладах вищої освіти.

В усьому світі стрімко розвивається IT-сфера, а попит на спеціалістів достатньо високий. В освітніх закладах можна навчитися розробці програмного забезпечення, комп’ютерній графіці та дизайну, а також комп’ютерній інженерії.

Захопленість сферою освіти може стати причиною навчання на педагога, вчителя та викладача. Якщо дівчина відчуває тягу до активного способу життя, вона може навчатись на тренера, інструктора, екскурсовода або туристичного оператора.

Якщо дівчина захоплюється творчістю, вона може навчатися на:

художницю;

акторку;

музикантку;

вокалістку;

хореографку;

графічну дизайнерку;

перукаря;

візажистку;

флористку;

ювеліра;

модельєрку.

Важливо стежити, якими сферами життя цікавиться дівчина. Це може бути будь-що: аграрна чи готельно-ресторанна справи, економіка або право.

Дівчина може отримати освіту:

юриста;

логіста;

агроінженера;

діловода;

бухгалтера;

оператора;

адміністратора;

маркетолога.

Та пам’ятайте, що завжди треба підтримувати вибір своєї дитини та допомагати їй отримати омріяну професію.