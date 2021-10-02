Куда можно поступить девушке после 11 класса

Выпускники 11 классов готовятся к сдаче экзаменов и поступлению в высшие учебные заведения. Выбор будущей профессии бывает стрессовым, поэтому школьник должен тщательно взвесить все плюсы и минусы.

Для этого нужно изучить рынок труда и спрос на современные профессии. Также надо заранее узнать, какие экзамены нужно сдавать и нужны ли они вообще.

Куда можно поступить после 11 класса девушке — читайте в материале.

Определитесь с формой обучения

У выпускницы школы есть четыре варианта дальнейшего обучения:

получение высшего образования в Украине;

получение высшего образования в зарубежных университетах;

получение среднего профессионального образования;

прохождение специализированных курсов.

Для поступления в украинский университет нужно успешно сдать ВНО и иметь аттестат об окончании школы. Девушка может поступить на платную или бесплатную форму обучения.

Учеба длится 4 года. После этого девушка получает диплом бакалавра и может поступить на магистратуру.

Для поступления в зарубежный университет нужен аттестат об окончании школы, а также успешно сданный экзамен на знание иностранного языка.

Популярные страны, куда едут учиться украинские выпускницы: Польша, Германия, Словакия, Эстония, Чехия, Италия и Канада.

Чаще всего в иностранные университеты поступают на платной основе, но можно получить грант на бесплатное обучение со стипендией.

Для поступления в колледж или техникум нужен только аттестат об окончании школы. После получения среднего профессионального образования девушка может продолжить обучение в высшем учебном заведении на той же специальности и получить степень бакалавра.

Прохождение специализированных курсов не требует сдачи экзаменов. Это быстрый вариант получения практических навыков. После окончания курса девушка получает сертификат.

Сейчас существует множество курсов по разным направлениям. Если вы очень заинтересованы в той сфере, которую выбрали, то есть все шансы быстро найти работу. Такое обучение всегда платное.

Список профессий, которые девушки могут получить после 11 класса

Чтобы определиться с будущей профессией, можно пройти тесты на профориентацию, проанализировать рынок труда и пересмотреть профессии будущего, на которые есть спрос.

IT-сфера пока быстро набирает обороты, а на рынке ценятся узкоспециализированные специалисты. В будущем девушка может стать программистом, специалистом по информационной безопасности, тестировщиком программного обеспечения, java-разработчиком и др.

Сфера медицины всегда будет актуальна, поэтому специалистов в ней очень ценят. Девушка может учиться на хирурга, фармацевта, стоматолога, онколога, акушера-гинеколога, травматолога, педиатра, кардиолога или психиатра.

Журналистика и реклама постоянно трансформируются и требуют новых рабочих кадров. Если девушка любит анализировать и транслировать информацию, то она может развиваться в этом направлении. Она может стать редактором, продюсером, репортером, SMM-специалистом или радиоведущей.

Сфера дизайна стремительно развивается и имеет много различных направлений. Девушка может стать специалистом в ландшафтном, графическом, гейм-, бренд- и web-дизайне, а также VFX-художником.

Читайте Куда пойти учиться парню после 11 класса

В экономической сфере и менеджменте можно учиться на аналитика-экономиста, финансиста, менеджера, бухгалтера или логиста.

Закончив обучение на архитектора, можно работать разработчиком программ строительного проектирования, специалистом по 3D-строительству, инженером-проектировщиком зданий и сооружений, разработчиком инфраструктуры ландшафтов или урбанистом.

В сфере образования можно учиться на учительницу, преподавателя, тренера или воспитателя.

В юриспруденции готовят таких специалистов: юрисконсультов, помощников юриста, адвокатов, нотариусов, криминалистов и тому подобное.

В художественном направлении можно учиться на хореографа, вокалиста, музыканта, художника, дизайнера, модельера и актера.

В аграрной сфере можно получить диплом агронома, зоотехника, биохакера и агроинженера.

Сфера обслуживания имеет широкий выбор профессий. Можно стать баристой, мастером по ногтевому сервису, оператором, специалистом по гостинично-ресторанному обслуживанию или барменом.

При выборе будущей профессии следует учитывать свои навыки, сферу интересов и темперамент. Исходя из этих факторов, можно легко понять, какое направление для обучения будет актуальным именно для вас.