Куди можна вступити дівчині після 11 класу

Випускники 11 класів готуються до складання іспитів та вступу до вищих навчальних закладів. Вибір майбутньої професії та освітнього закладу буває стресовим, тому школяр повинен ретельно зважити всі плюси та мінуси та зробити остаточний вибір.

Для цього потрібно вивчити ринок праці та попит на сучасні професії. Також треба заздалегідь дізнатись, які іспити треба складати та чи потрібні вони взагалі.

Куди можна вступити після 11 класу дівчині – читайте в матеріалі.

Визначтесь з формою навчання

У випускниці школи є чотири варіанти подальшого навчання:

отримання вищої освіти в Україні;

отримання вищої освіти в закордонних університетах;

отримання середньої професійної освіти;

проходження спеціалізованих курсів.

Для вступу в український університет потрібно успішно скласти ЗНО та мати атестат про закінчення школи. Дівчина може вступити на платну або безплатну форму навчання.

Навчання триває 4 роки. Після цього дівчина отримує диплом бакалавра та може вступити на магістратуру.

Для вступу в закордонний університет потрібен атестат про закінчення школи, а також успішно складений іспит на знання іноземної мови.

Популярні країни, куди їдуть навчатися українські випускниці: Польща, Німеччина, Словаччина, Естонія, Чехія, Італія та Канада.

Найчастіше в іноземні університети вступають на платній основі, але можна отримати грант на безплатне навчання зі стипендією.

Для вступу до коледжу або технікуму потрібен лише атестат про закінчення школи. Після отримання середньої професійної освіти дівчина може продовжити навчання у вищому навчальному закладі на тій самій спеціальності та отримати ступінь бакалавра.

Проходження спеціалізованих курсів не потребує складання іспитів. Це швидкий варіант отримання практичних навичок. Після закінчення курсу дівчина отримує сертифікат.

Зараз існує безліч курсів за різними напрямами. Якщо ви дуже зацікавлені в тій сфері, яку обрали, то є всі шанси швидко знайти роботу. Таке навчання завжди платне.

Перелік популярних професій, які дівчата здобувають після 11 класу

Щоб визначитися з майбутньою професією, можна пройти тести на профорієнтацію, проаналізувати ринок праці та переглянути професії майбутнього, на які є попит.

IT-сфера наразі швидко набирає обертів, а на ринку цінуються спеціалісти. В майбутньому дівчина може стати програмістом, фахівцем з інформаційної безпеки, тестувальником програмного забезпечення, java-розробником тощо.

Сфера медицини завжди буде актуальна, тому фахівців дуже цінують. Дівчина може навчатися на хірурга, фармацевта, стоматолога, онколога, акушера-гінеколога, травматолога, педіатра, кардіолога або психіатра.

Журналістика та реклама постійно трансформуються та потребують нових робочий кадрів. Якщо дівчина любить аналізувати та транслювати інформацію, то може розвиватися у цьому напрямі. Вона має можливість стати редакторкою, продюсером, репортером, SMM-спеціалістом або радіоведучою.

Сфера дизайну стрімко розвивається та має багато різних напрямів. Дівчина може стати спеціалістом у ландшафтному, графічному, гейм-, бренд- та web-дизайні, а також VFX-художником.

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В економічній сфері та менеджменті можна навчатися на аналітика-економіста, фінансиста, менеджера, бухгалтера або логіста.

Закінчивши навчання на архітектора, можна працювати розробником програм будівельного проектування, фахівцем з 3D-будівництва, інженером-проектувальником будівель та споруд, розробником інфраструктури ландшафтів та урбаністом.

У сфері освіти можна навчатися на вчительку, викладача, тренера або вихователя.

У юриспруденції готують таких спеціалістів: юрисконсультів, помічників юриста, адвокатів, нотаріусів, криміналістів та інші напрями.

У мистецькій сфері можна навчатися на хореографа, вокаліста, музиканта, художника, дизайнера, модельєра та актора.

В аграрній сфері можна отримати диплом агронома, зоотехніка, біохакера та агроінженера.

Сфера обслуговування має широкий вибір. Можна стати баристою, майстром з нігтьового сервісу, операторкою, фахівцем з готельно-ресторанного обслуговування або барменом.

Під час вибору майбутньої професії варто враховувати свої навички, сферу інтересів та темперамент. Виходячи з цих факторів, можна легко зрозуміти, який напрям навчання буде актуальним саме для вас.