В Украине завершились украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021

Во Львовской области завершились украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021, в которых приняли участие более 100 военнослужащих.

По данным Государственной пограничной службы Украины, полковник армии США Майкл Хансон поздравил украинцев с окончанием учений. По его мнению, пограничники показали высокий уровень подготовки во время отработки всех запланированных мероприятий.

Майкл Хансон подчеркнул, что в нашей Конституции закреплено стремление Украины стать членом НАТО, поэтому он призвал реформироваться и идти к цели.

В учениях приняла участие пограничная комендатура быстрого реагирования Измаильского отряда. Для проведения тренировок привлекли около 20 единиц техники.

В Госпогранслужбе отметили, что военные отработали учебно-боевые задания относительно отражения нападения врага, во время которых, в частности, занимали определенные места.

Спецназовцы тренировались брать участок государственной границы под свой контроль, разворачивать систему контрольных и режимных действий.