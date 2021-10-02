В Україні завершилися українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021

У Львівській області завершилися українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021, в яких взяли участь понад 100 військовослужбовців.

За даними Державної прикордонної служби України, полковник армії США Майкл Хансон привітав українців з закінченням навчань. На його думку, прикордонники показали високий рівень підготовки під час відпрацювання всіх запланованих заходів.

Майкл Хансон наголосив, що у нашій Конституції закріплено прагнення України стати членом НАТО, тож він закликав реформуватися та йти до мети.

У навчаннях взяла участь прикордонна комендатура швидкого реагування Ізмаїльського загону. Для проведення тренувань залучили близько 20 одиниць техніки.

У Держприкордонслужбі зазначили, що військові відпрацювали навчально-бойові завдання щодо відбиття нападу ворога, під час яких, зокрема, займали визначені місця.

Спецпризначенці тренувалися брати ділянку державного кордону під свій контроль, розгортати систему контрольних та режимних дій.