Global Teacher Prize: Определен лучший учитель Украины 2021 – кто он

В Украине выбрали лучшего учителя 2021 года. Им стал преподаватель украинского языка и литературы Артур Пройдаков из Киева.

Речь идет о ежегодной национальной премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine. Она была основана в 2017 году и призвана отметить важность учителей, их достижения, поднять престиж профессии педагога.

Премию еще называют “Нобелевкой” для учителей.

Как проходило награждение

В этом году церемония награждения состоялась в Киеве в субботу, 2 октября, на Софийской площади.

Заявки на премию подали более трех тысяч педагогов со всей страны, среди которых определили десятку финалистов – учителей начальных классов, украинского языка и литературы, зарубежной литературы, биологии, химии, физики, английского языка (из Херсона, Одессы, Киева, Харькова, Днепра и Мелитополя).

Имя победителя – Артура Пройдакова – высветилось на фасаде Национальной библиотеки имени Вернадского. Победитель получит 300 тыс. грн награды, поездку на образовательное событие Global Education and Skills Forum, а также поддержку в реализации образовательных проектов.

Стоит отметить, что во время церемонии были награждены учителя еще в нескольких номинациях.

Так, впервые был определен победитель в номинации Прифронтовой учитель: им стала преподавательница украинского языка и литературы Тамара Уманская из города Кременная Луганской области. Педагога поздравил с победой писатель Сергей Жадан.

В то же время Оксану Юркив, учительницу из Козова Тернопольской области, признали лучшей учительницей физкультуры.

А в номинации Учитель-новатор 2021 от Microsoft в партнерстве с Lenovo была отмечена учительница из Днепра Наталья Власова.

Лучшим учителем химии в этом году стал Сергей Джавахишвили из Кременчуга. Он получил 200 тыс. грн (из которых половину сможет потратить по своему усмотрению, а еще половину – на нужды школы).

Учитель физики из Одессы Павел Виктор стал победителем Global Teacher Prize Ukraine по итогам народного голосования. Педагога знают по его YouTube-странице, где он изложил полный курс по физике с 7-го по 11-й класс.

Учительница английского языка из города Свалява Закарпатской области Екатерина Бигар победила в номинации Лучший учитель – ровесник Независимости.

На церемонии выступали певицы ONUKA, Руслана, Джамала, Tayanna и группа Go_A.

Что известно о победителе 2021 года?

Артур Пройдаков, который стал лучшим учителем 2021 года, родился в городе Стаханов, что сейчас находится на оккупированной территории Луганской области, в русскоязычной семье.

После оккупации части Луганской области в 2014 году Пройдаков оттуда переехал.

Далее он работал в Сумской области. Как признается сам Пройдаков, там пришлось развенчивать стереотип о том, что учитель из Луганской области не может в совершенстве владеть украинским языком. Ситуация изменилась после того, как из 22 учеников, которых он готовил к ВНО, 19 набрали более 190 баллов по украинскому языку и литературе.

Сейчас он проживает в Киеве, преподает украинский язык и литературу в частном учебном заведении Мидгард.

Также он преподавал в рамках проекта Всеукраинская школа онлайн (который запустили во время карантина, введенного в Украине из-за эпидемии коронавируса).

В преподавательской деятельности Пройдаков использует новые подходы: песни Скрябина, мемы, игры и авторские подкасты. Он убежден, что образование должно быть прежде всего практичным, развивать критическое мышление и создавать основу для формирования национальной идентичности у учеников.

Пройдаков ведет Telegram канал по ВНО и записал Подкасты по украинской литературе.

Его мечта – построить культурный мост между жителями Запада и Востока Украины с помощью путешествий.

Стоит отметить, что первым победителем национальной премии для учителей в 2017 году стал Пауль Пшеничка – преподаватель физики и астрономии из Черновцов.

В 2018 году победил учитель информатики из Запорожья Александр Жук, а в 2019 году – учительница английского языка, украинского языка и литературы из Мелитополя Наталья Кидалова.

В 2020 году лучшим учителем Украины был признан Василий Дякив – учитель истории Украины и всемирной истории из города Залещики Тернопольской области.

Источник: Освитория, Global Teacher Prize Ukraine

Фото: Global Teacher Prize Ukraine, Освитория