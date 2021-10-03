Global Teacher Prize: Визначено найкращого вчителя України 2021 – хто він

В Україні обрали найкращого вчителя 2021 року. Ним став викладач української мови та літератури Артур Пройдаков із Києва.

Йдеться про щорічну національну премію для вчителів Global Teacher Prize Ukraine. Вона була заснована в 2017 році та покликана відзначити важливість учителів, їхні досягнення, підняти престиж професії педагога.

Премію ще називають “Нобелівкою” для вчителів.

Як проходило нагородження

Цього року церемонія нагородження відбулася в Києві в суботу, 2 жовтня, на Софійській площі.

Заявки на премію подали понад три тисячі педагогів з усієї країни, серед яких визначили десятку фіналістів – учителів початкових класів, української мови та літератури, зарубіжної літератури, біології, хімії, фізики, англійської мови (з Херсона, Одеси, Києва, Харкова, Дніпра та Мелітополя).

Ім’я переможця – Артура Пройдакова – висвітилося на фасаді Національної бібліотеки імені Вернадського. Переможець отримає 300 тис. грн нагороди, поїздку на освітню подію Global Education and Skills Forum, а також підтримку в реалізації освітніх проектів.

Варто зазначити, що під час церемонії були нагороджені вчителі ще в кількох номінаціях.

Так, уперше було визначено переможця в номінації Прифронтовий учитель: ним стала викладачка української мови та літератури Тамара Уманська з міста Кремінна на Луганщині. Педагога привітав із перемогою письменник Сергій Жадан.

Водночас Оксану Юрків, вчительку з Козова, що на Тернопільщині, визнали найкращою вчителькою фізкультури.

А в номінації Вчитель-новатор 2021 від Microsoft у партнерстві з Lenovo була відзначена вчителька з Дніпра Наталія Власова.

Найкращим учителем хімії цього року став Сергій Джавахішвілі з Кременчука. Він отримав 200 тис. грн (з яким половину зможе витратити на власний розсуд, а ще половину – на потреби школи).

Учитель фізики з Одеси Павло Віктор став переможцем Global Teacher Prize Ukraine за народним голосуванням. Педагога знають за його YouTube-сторінкою, де він виклав повний курс із фізики з 7-го по 11-й клас.

Вчителька англійської мови з міста Свалява Закарпатської області Катерина Бігар перемогла в номінації Найкращий вчитель — ровесник Незалежності.

На церемонії виступали співачки ONUKA, Руслана, Джамала, Tayanna та гурт Go_A.

Що відомо про переможця 2021 року?

Артур Пройдаков, котрий став найкращим вчителем 2021 року, народився в місті Стаханів, що зараз знаходиться на окупованій Луганщині, у російськомовній родині.

Після окупації частини Луганської області в 2014 році Пройдаков звідти переїхав.

Далі він працював на Сумщині. Як зізнається сам Пройдаков, там довелося розвінчувати стереотип про те, що вчитель з Луганщини не може досконало володіти українською мовою. Ситуація змінилася після того, як із 22 учнів, яких він готував до ЗНО, 19 набрали більш ніж 190 балів з української мови та літератури.

Зараз він проживає у Києві, викладає українську мову та літературу в приватному загальноосвітньому навчальному закладі Мідгард.

Також він викладав у рамках проекту Всеукраїнська школа онлайн (який запустили під час карантину, запровадженого в Україні через епідемію коронавірусу).

У викладацькій діяльності Пройдаков використовує новітні підходи: пісні Скрябіна, меми, ігри й авторські подкасти. Він переконаний, що освіта має бути насамперед практичною, розвивати критичне мислення та створювати підґрунтя для формування національної ідентичності в учнів.

Пройдаков веде Telegram-канал із ЗНО та записав Подкасти з української літератури.

Його мрія – побудувати культурний міст між жителями Заходу та Сходу України за допомогою подорожей.

Варто зазначити, що першим переможцем національної премії для вчителів у 2017 році став Пауль Пшенічка – викладач фізики та астрономії з Чернівців.

У 2018 році перемогу здобув учитель інформатики із Запоріжжя Олександр Жук, а в 2019 році – вчителька англійської мови, української мови та літератури з Мелітополя Наталя Кідалова.

У 2020 році найкращим вчителем України було визнано Василя Дяківа – вчителя історії України та всесвітньої історії з міста Заліщики Тернопільської області.

Джерело: Освіторія, Global Teacher Prize Ukraine

Фото: Global Teacher Prize Ukraine, Освіторія