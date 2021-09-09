Учитель информатики запорожской школы-интерната Джерело Александр Жук стал лауреатом международной премии Global Teacher Award-2021.

Церемония награждения состоится 10 октября, за которой можно будет следить в Facebook и Youtube.

– Это большая честь – получить международную награду. Я всегда рад видеть флаг нашего государства на таком уровне. Горжусь тем, что работаю учителем в Украине, – отмечает Александр Жук.

Участие в конкурсе Global Teacher Award от Aks Education Awards приняли десятки тысяч учителей из 110 стран.

Aks Education Awards – это индийская организация, которая занимается образовательными менеджментом и исследованиями.

Награду Global Teacher Award присуждают за выдающиеся достижения в учительстве.

Чтобы стать лауреатом, нужно продемонстрировать свой вклад в развитие ученичества и влияние на сообщество.

Это не первое признание запорожского учителя. В 2018 году он стал лучшим учителем по версии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2020 году – финалистом международной премии Global Teacher Prize.

В 2019 году Александр Жук попал в рейтинг Топ-10 новаторов, которые меняют Украину и мир.

Лозунгом нынешней национальной премии Global Teacher Prize Ukraine станет 30 лет независимости Украины и 30 лет достижений, за которыми стоят учителя.

Организаторы не только собирали заявки для участия, но и поехали в тур по Украине в поисках учителей. За две недели преодолели более четырех тысяч километров.

Особенностью конкурса 2021 года станет специальная номинация Учитель прифронтовых территорий.

Источник: Александр Жук

Фото: Александр Жук