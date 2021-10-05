Это все-таки произведение искусства: Лозница об идее создания фильма Бабий Яр. контекст

Оттолкнувшись от советских документальных фильмов, которые были в основном пропагандой, где некоторый наратор рассказывал, что вам необходимо осознать, а в основном изображении играл второстепенную роль, я старался делать от начала своей карьеры что-то другое.
Об этом рассказал режиссер фильма Бабий Яр. Контекст Сергей Лозница в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.
— Все фильмы которые делал, у них не присутствует какой-то комментарий, кроме, возможно, самой структуры фильма, где я позволяю себе таким образом выстраивать так как я хочу мнение. Звук и изображение несут свою драматургическую роль. Это все-таки произведение искусства и это художественное содержание фильма.