Это все-таки произведение искусства: Лозница об идее создания фильма Бабий Яр. контекст

Оттолкнувшись от советских документальных фильмов, которые были в основном пропагандой, где некоторый наратор рассказывал, что вам необходимо осознать, а в основном изображении играл второстепенную роль, я старался делать от начала своей карьеры что-то другое.

Об этом рассказал режиссер фильма Бабий Яр. Контекст Сергей Лозница в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.