Це все-таки витвір мистецтва: Лозниця про ідею створення фільму Бабин Яр. Контекст

Відштовхнувшись від радянських документальних фільмів, які були в основному пропагандою, де якийсь наратор розповідав, що вам необхідно усвідомити, а в основному зображенні грав другорядну роль, я намагався робити від початку своєї кар’єри щось інше.

Про це розповів режисер фільму Бабин Яр. Контекст Сергій Лозниця у ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.