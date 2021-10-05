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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Це все-таки витвір мистецтва: Лозниця про ідею створення фільму Бабин Яр. Контекст

Це все-таки витвір мистецтва: Лозниця про ідею створення фільму Бабин Яр. Контекст

Відштовхнувшись від радянських документальних фільмів, які були в основному пропагандою, де якийсь наратор розповідав, що вам необхідно усвідомити, а в основному зображенні грав другорядну роль, я намагався робити від початку своєї кар’єри щось інше.

Про це  розповів режисер фільму Бабин Яр. Контекст Сергій Лозниця у ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Усі фільми які робив, у них не присутній якийсь коментарій, окрім, можливо, самої структури фільму, де я дозволяю собі таким образом вибудовувати так як я хочу думку. Звук та зображення несуть свою драматургічну роль. Це все-таки витвір мистецтва і це художній зміст фільму.

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