Це все-таки витвір мистецтва: Лозниця про ідею створення фільму Бабин Яр. Контекст

Відштовхнувшись від радянських документальних фільмів, які були в основному пропагандою, де якийсь наратор розповідав, що вам необхідно усвідомити, а в основному зображенні грав другорядну роль, я намагався робити від початку своєї кар’єри щось інше.
Про це розповів режисер фільму Бабин Яр. Контекст Сергій Лозниця у ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.
– Усі фільми які робив, у них не присутній якийсь коментарій, окрім, можливо, самої структури фільму, де я дозволяю собі таким образом вибудовувати так як я хочу думку. Звук та зображення несуть свою драматургічну роль. Це все-таки витвір мистецтва і це художній зміст фільму.