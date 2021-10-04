Унікальні кадри та свідчення вцілілих: ICTV покаже фільм Лозниці Бабин Яр

4 жовтня о 22.00 відбудеться прем’єра документального фільму Бабин Яр. Контекст режисера Сергія Лозниці. Глядачі зможуть побачити унікальні історичні кадри. Це реально задокументовані події, які призвели до трагедії осені 1941-го – жорстокого злочину проти людства: з десятками тисяч невинно закатованих.

Фільм не лише про розстріл 34 тис. євреїв у Бабиному Яру, а й про події, які передували трагедії, і про те, як Радянська влада її замовчувала. Режисер Сергій Лозниця кілька років працював з архівами різних країн: Німеччини, Росії, України, а також з приватними колекціонерами кінохроніки. Так, отримав відео зняте німецькими солдатами на аматорські камери, якими вони фільмували відео-щоденники війни.

– Мені було фізично важко його монтувати. Я бачив тисячі разів цей матеріал. Мій друг Отар Іоселіані переглянув стрічку, а потім написав мені: як ти міг все це переглядати стільки разів? – розповів Лозниця.

У кінострічці — трупи страчених у в’язниці НКВД перед відступом радянських військ і єврейський погром. Вибухи на Хрещатику, і Київ — в руїнах. Мінування столиці радянськими саперами, а також стрімке знищення євреїв. Понад 30 тис. вбитих за два дні у Бабиному Яру.

– Я затиснула кулаки коли почався розстріл, а потім кинулася вниз до пострілу. Мені здавалося, що я летіла цілу вічність. Я впала на трупи та дивом вижила — розповіла акторка Діна Пронічева.

Це свідчення української акторки Діни Проничевої. 1941-го року її мали розстріляти. Вона дивом вижила, і 46-го дала свідчення проти нацистів. Фільм Лозниці приголомшує як деталями, так і монтажем. Після прем’єри на Каннському кінофестивалі глядачі плакали, а кінокритики назвали стрічку потужною і надзвичайно актуальною з огляду на активізацію радикалізму в Європі.

– Ми бачимо, що людство далі рухається тією самою спіраллю, — поділився спостереженнями заступник генерального директора Меморіального Центру Голокосту Бабин Яр Руслан Кавацюк.

Фільм зняли на замовлення Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, художнім керівником якого є режисер Ілля Хржановський.

– Фільм показує, як минуле до нас наближається. Шляхом унікального способу обробки плівки, роботою зі звуком, ви раптом виявляєте, що те, що сталося 80 років тому насправді сталося щойно. Я не можу сказати, що бажаю гарного перегляду – це перегляд складний, але важливий, – розповідає Ілля.

Переглянути фільм Бабин Яр. Контекст можна буде 4 жовтня о 22.00 на каналі Фактів ICTV.

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