Ответственным за нападение на журналистов-расследователей программы Схемы: коррупция в деталях будет сообщено о подозрении.

В этом заверила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, отметив, что безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка, никто не будет покрывать.

— В этом вопросе нет мест для размышлений — справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор. Реакция на поступок должна быть адекватной в нашем государстве и мы это докажем. Препятствования журналистам не вычистишь с флешек — ответственность неизбежна, — написала она в Facebook.

Ирина Венедиктова заверила, что прокуроры и полицейские активно работают над расследованием нападения на журналистов в Укрэксимбанке. Также она добавила, что суть проблемы не изменит сложение полномочий председателем правления Евгением Мерцером.

На журналистов программы Схемы: коррупция в деталях напали 4 октября, когда они брали интервью у председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мерцера.

После того, как ему не понравились некоторые вопросы журналиста, он поручил охране изъять у оператора технику и стереть запись. Камеры у журналистов забрали и не возвращали час.

Но все же технические специалисты восстановили запись. Видео нападения на журналистов в Укрэксимбанке — смотрите в нашем материале.