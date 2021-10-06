Відповідальним за напад на журналістів-розслідувачів програми Схеми: корупція в деталях буде повідомлено про підозру.

У цьому запевнила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, зазначивши, що безумство, продемонстроване співробітниками державного банку, ніхто не покриватиме.

– В цьому питанні немає місць для роздумів – справедливе та ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок. Реакція на вчинок повинна бути адекватною в нашій державі і ми це доведемо. Перешкоджання журналістам не вичистиш з флешок – відповідальність неминуча, – написала вона у Facebook.

Ірина Венедіктова запевнила, що прокурори і поліцейські активно працюють над розслідуванням нападу на журналістів в Укрексімбанку. Також вона додала, що суті проблеми не змінить складання повноважень головою правління Євгеном Мерцером.

На журналістів програми Схеми: корупція в деталях напали 4 жовтня, коли вони брали інтерв’ю у голови правління Укрексімбанку Євгена Мерцера.

Після того, як йому не сподобалися деякі запитання журналіста, він доручив охороні вилучити в оператора техніку і стерти запис. Камери в журналістів забрали і не повертали годину.

Але все ж технічні спеціалісти відновили запис. Відео нападу на журналістів в Укрексімбанку – дивіться у нашому матеріалі.