Министерство социальной политики планирует ввести общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение с 2023 года.

Для этого ведомство совместно с Минцифры вводит в промышленную эксплуатацию Единый социальный реестр, в котором будет содержаться история о формировании пенсии человека.

Однако накопительная пенсионная система не будет распространяться на сегодняшних пенсионеров, и тех, кто выйдет на пенсию в ближайшие 10 лет.

Пока проект находится на стадии разработки, Факты ICTV совместно с кандидатом экономических наук и независимым экспертом Александром Хмелевским попытались выяснить, как накопить на пенсию, и кому уже нужно это делать.

Какой вид пенсии является наиболее выгодным

Александр Хмелевский отмечает: наиболее надежна и выгодна для людей — солидарная пенсионная система, поскольку нет риска, что пенсионные накопления:

будут потеряны из-за банкротства пенсионных или инвестиционных фондов,

будут обесценены через инфляцию,

просто украдут с частных пенсионных счетов.

Что обусловило кризис солидарной пенсионной системы

– К нынешнему кризису солидарной пенсионной системы привели действия властей. Речь идет как об общей экономической ситуации, когда в течение 30 лет нашу экономику уничтожали, а количество рабочих мест сокращали, так и о действиях власти относительно сокращения отчислений в Пенсионный фонд, – констатирует кандидат экономических наук.

Речь идет об отказе взимать 1% в Пенсионный фонд с операций покупки валюты и о сокращении отчислений на 20% в Фонд социального страхования (решение сократить отчисления от фонда заработной платы с 42% до 22% правительство приняло в 2015 году. – Ред.).

– Специалисты предупреждали, что такое сокращение приведет к росту дефицита Пенсионного фонда. Однако власти уверяли, что поступления в ПФУ вырастут за счет уплаты 22% бизнесом, который выйдет из тени. Однако существенного роста поступлений не произошло, а дефицит Пенсионного фонда вырос, – объясняет экономист.

По его словам, в 2021 году на финансирование дефицита ПФУ из госбюджета должно быть выделено 195,3 млрд грн.

Как преодолеть проблему дефицита ПФУ

По убеждению эксперта, для решения проблемы с пенсиями нужно:

обеспечить устойчивый рост экономики, увеличив отчисления в Фонд социального страхования,

создать новые рабочие места.

Вырастут ли пенсии после введения накопительной пенсионной системы

Эксперт убежден: после введения накопительной пенсионной системы, которую пропагандирует власть, существенного роста пенсий ждать не следует, потому что средства будут:

обесценены от инфляции,

потеряны из-за рисковых инвестиций или банкротства частных пенсионных фондов.

– Просто таким образом власть пытается снять с себя ответственность за пенсии, ведь люди сами будут выбирать для себя пенсионный фонд и инвестиционную стратегию, – считает Александр Хмелевский.

Способы накопления пенсии

Откладывать самостоятельно

Кандидат экономических наук утверждает, что лучше копить себе на пенсию самостоятельно, если позволяют доходы.

– Простой расчет гласит: для того, чтобы обеспечить пенсией себя на 15 лет, нужно в течение 35 лет откладывать около 40% своей заработной платы. К тому же отложенные средства надо будет защитить от инфляции, – замечает эксперт.

Вложение средств в негосударственные пенсионные фонды

Часть украинцев уже самостоятельно вкладывает средства в негосударственные пенсионные фонды. Однако результаты таких инвестиций, говорит Александр Хмелевский, довольно скромны.

– Примерно такого же результата можно было бы достичь, просто купив иностранную валюту, – анализирует экономист.

По его словам, существуют большие риски банкротства частных пенсионных фондов.

– За последние семь лет обанкротилось более 100 украинских банков. Частные пенсионные фонды значительно хуже регулируются, чем банки. Они должны просуществовать хотя бы 50 лет (35 лет накопления средств и 15 лет их расходования). Это довольно длительный срок, за который может произойти что угодно, – добавляет независимый эксперт.

Именно поэтому вводить так называемый второй уровень пенсионной системы, то есть обязательное взыскание средств с заработной платы и средств работодателей в негосударственные пенсионные фонды, не стоит, считает Александр Хмелевский.

– Человек должен сам решать, как и каким образом насобирать денег на старость. Тем более, что есть большие сомнения в том, что частные пенсионные фонды смогут накопить и сохранить средства, – подчеркивает экономист.

Программы накопления средств в банках или страховых компаниях

– Такой вид накопления также ненадежен. Банки и страховые компании заботятся о собственном обогащении, а не о средствах своих клиентов. Свои прибыли они получат в любом случае, несмотря на то, получат ли доходы их клиенты, – уверяет экономист.

Вместе с тем он добавляет: финансовых инструментов, которые бы гарантировали стабильный безрисковый доход выше уровня инфляции, не существует ни в Украине, ни в мире.

– Поэтому вкладывать средства, чтобы получить существенные доходы, просто не во что, – уверен Александр Хмелевский.

Вложение средств в иностранных банках

Такой вид накопления более надежен, поскольку риск банкротства иностранных банков меньше. Кроме того, такие вложения происходят в иностранной валюте, которая обесценивается меньше, чем гривна.

Однако доход от таких вложений — достаточно низок, потому что:

учетные ставки в центральных банках развитых стран сейчас составляют около 0%,

доход от облигаций находится на крайне низком уровне,

депозиты обычно также не приносят доходов,

есть угроза долгового кризиса, который приведет к массовым дефолтам на долговом рынке.

Не следует забывать, что размещение средств за рубежом:

предопределяет отток средств из Украины,

вредит экономике,

приводит к постоянной девальвации гривны.

Вывод кандидата экономических наук не слишком утешителен, поскольку, по его убеждению, большинство людей не смогут насобирать средства на безбедную старость.

Обеспечить пенсионеров сумеет лишь солидарная пенсионная система — при условии ее полноценного функционирования.

Сейчас в Украине действует первый (солидарный) уровень пенсионной системы, когда работающие граждане обеспечивают пенсионеров.

Второй (накопительный) уровень предполагает, что каждый самостоятельно будет откладывать деньги на так называемую вторую пенсию.

В случае введения накопительной пенсии с начала трудовой деятельности все работники из своей зарплаты и работодатель в равной пропорции будут платить обязательный взнос на накопительный пенсионный счет.