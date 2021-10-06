Міністерство соціальної політики планує запровадити загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення з 2023 року.

Задля цього відомство спільно з Мінцифри запроваджує в промислову експлуатацію Єдиний соціальний реєстр, в якому міститиметься історія про формування пенсії людини.

Однак накопичувальна пенсійна система не поширюватиметься на сьогоднішніх пенсіонерів, і тих, хто вийде на пенсію в найближчі 10 років.

Поки проект перебуває на стадії розробки, Факти ICTV спільно із кандидатом економічних наук та незалежним експертом Олександром Хмелевським спробували з’ясувати, як накопичити на пенсію, та кому вже потрібно це робити.

Який вид пенсії є найбільш вигідним

Олександр Хмелевський наголошує: найбільш надійною та вигідною для людей є солідарна пенсійна система, оскільки немає ризику, що пенсійні накопичення:

будуть втрачені через банкрутство пенсійних чи інвестиційних фондів,

будуть знецінені через інфляцію,

просто вкрадуть з приватних пенсійних рахунків.

Що зумовило кризу солідарної пенсійної системи

– До нинішньої кризи солідарної пенсійної системи призвели дії влади. Йдеться як про загальну економічну ситуацію, коли протягом 30 років нашу економіку знищували, а кількість робочих місць скорочували, так і про дії влади щодо скорочень відрахувань до Пенсійного фонду, – пояснює кандидат економічних наук.

Йдеться про відмову стягувати 1% до Пенсійного фонду з операцій купівлі валюти та про скорочення відрахувань на 20% до Фонду соціального страхування (рішення скоротити відрахування від фонду заробітної плати із 42% до 22% уряд ухвалив у 2015 році. – Ред.).

– Фахівці попереджали, що таке скорочення призведе до зростання дефіциту Пенсійного фонду. Однак влада запевняла, що надходження до ПФУ зростуть за рахунок сплати 22% бізнесом, який вийде з тіні. Проте суттєвого зростання надходжень не відбулося, а дефіцит Пенсійного фонду зріс, – констатує економіст.

За його словами, у 2021 році на фінансування дефіциту ПФУ із держбюджету має бути виділено 195,3 млрд грн.

Як подолати проблему дефіциту ПФУ

На переконання експерта, для вирішення проблеми з пенсіями потрібно:

забезпечити стале зростання економіки, збільшивши відрахування до Фонду соціального страхування,

створити нові робочі місця.

Чи зростуть пенсії після запровадження накопичувальної пенсійної системи

Експерт переконаний: після запровадження накопичувальної пенсійної системи, яку пропагує влада, суттєвого зростання пенсій чекати не слід, тому що кошти будуть:

знецінені від інфляції,

втрачені через ризикові інвестиції чи банкрутство приватних пенсійних фондів.

– Просто в такий спосіб влада намагається зняти з себе відповідальність за пенсії, адже люди самі обиратимуть для себе пенсійний фонд та інвестиційну стратегію, – вважає Олександр Хмелевський.

Способи накопичення пенсії

Відкладати самостійно

Кандидат економічних наук стверджує, що краще накопичувати собі на пенсію самостійно, якщо дозволяють доходи.

– Простий розрахунок свідчить: для того, щоб забезпечити пенсією себе на 15 років, потрібно протягом 35 років відкладати близько 40% своєї заробітної плати. До того ж відкладені кошти треба буде захистити від інфляції, – зауважує експерт.

Вкладення коштів у недержавні пенсійні фонди

Частина українців вже самостійно вкладають кошти у недержавні пенсійні фонди. Проте результати таких інвестицій, каже Олександр Хмелевський, є доволі скромними.

– Приблизно такого ж результату можна було б досягти, просто купивши іноземну валюту, – аналізує економіст.

За його словами, існують великі ризики банкрутства приватних пенсійних фондів.

– За останні сім років збанкрутувало понад 100 українських банків. Приватні пенсійні фонди значно гірше регулюються, аніж банки. Вони повинні проіснувати хоча б 50 років (35 років накопичення коштів та 15 років їхнього витрачання). Це досить тривалий термін, за який може статися будь-що, – додає незалежний експерт.

Саме тому запроваджувати так званий другий рівень пенсійної системи, тобто обов’язкове стягнення коштів із заробітної плати та коштів роботодавців у недержавні пенсійні фонди, не варто, вважає Олександр Хмелевський.

– Людина має сама вирішувати, як і в який спосіб назбирати грошей на старість. Тим паче, що є великі сумніви в тому, що приватні пенсійні фонди зможуть нагромадити та зберегти кошти, – говорить економіст.

Програми накопичення коштів у банках чи страхових компаніях

– Такий вид накопичення теж є ненадійним. Банки та страхові компанії дбають про власне збагачення, а не про кошти своїх клієнтів. Свої прибутки вони отримають у будь-якому разі, незважаючи на те, чи отримають прибутки їхні клієнти, – запевняє економіст.

Разом із тим він додає: фінансових інструментів, які б гарантували стабільний безризиковий дохід, вищий за рівень інфляції, не існує ані в Україні, ані у світі.

– Тому вкладати кошти, щоб отримати суттєві доходи, просто немає у що, – зауважує Олександр Хмелевський.

Вкладення коштів в іноземних банках

Такий вид накопичення є більш надійним, оскільки ризик банкрутства іноземних банків менший. Крім того, такі вкладення відбуваються в іноземній валюті, яка знецінюється менше, ніж гривня.

Однак дохід від таких вкладень є досить низьким, тому що:

облікові ставки в центральних банках розвинутих країн нині становлять близько 0%,

дохід від облігацій перебуває на вкрай низькому рівні,

депозити зазвичай також не приносять доходів,

є загроза боргової кризи, яка призведе до масових дефолтів на борговому ринку.

Не слід забувати, що розміщення коштів за кордоном:

зумовлює відтік коштів з України,

шкодить економіці,

призводить до постійної девальвації гривні.

Висновок кандидата економічних наук не надто втішний, оскільки, на його переконання, більшість людей не зможуть назбирати кошти на безбідну старість.

Забезпечити пенсіонерів здатна лише солідарна пенсійна система – за умови її повноцінного функціонування.

Нині в Україні діє перший (солідарний) рівень пенсійної системи, коли громадяни, що працюють, забезпечують пенсіонерів.

Другий (накопичувальний) рівень передбачає, що кожен самостійно відкладатиме гроші на так звану другу пенсію.

У разі запровадження накопичувальної пенсії від початку трудової діяльності всі працівники зі своєї зарплати і роботодавець у рівній пропорції сплачуватимуть обов’язковий внесок на накопичувальний пенсійний рахунок.