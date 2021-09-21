Накопительная пенсионная система не сможет обеспечить достойные пенсии. Такой прогноз в комментарии Фактам ICTV озвучил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

– Те нормы отчислений, которые сейчас обсуждаются – 2-4% от зарплаты, не помогут накопить достаточные суммы даже за 35 лет работы. При условии отчисления 4% за 35 лет можно насобирать лишь 16,8 месячной зарплаты, – уверяет Александр Хмелевский.

По словам экономиста, сумма накоплений будет постоянно уменьшаться за счет комиссий и инфляции.

То, что законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении №2683 требует существенной доработки, подтверждают и сроки его рассмотрения в парламенте.

– Законопроект подали в Верховную Раду еще в декабре 2019 года, однако в апреле 2021-го его передали на повторное первое чтение. Какой вид будет иметь доработанный законопроект, пока неизвестно, – говорит эксперт.

Пока законопроектом не определены размеры страховых взносов и стороны, которые их будут вносить. До сих пор не указано, будут это работники, работодатели или государство, поскольку это планируется определить отдельным законом. Дискуссии по этому вопросу продолжаются.

Какие структуры будут обслуживать накопительную пенсионную систему

Законопроект предусматривает создание ряда государственных структур и расширение функций действующих для обеспечения функционирования накопительной пенсионной системы.

В частности, будут созданы:

Пенсионное казначейство, которое будет вести пенсионные счета граждан и контролировать перечисление на них средств.

Центральный администратор, который будет осуществлять общее администрирование пенсионной системы.

Комиссии для обеспечения конкурсного отбора на руководящие должности в Пенсионном фонде, Центральном администраторе, управляющих компаниях, депозитариях и тому подобном.

Сколько будет стоить содержание дополнительных структур

– По экспертным оценкам, на содержание дополнительных государственных структур придется тратить около 2 млрд грн бюджетных средств в год, – отмечает Александр Хмелевский.

Как будет работать накопительная пенсионная система

Чтобы приобщиться к накопительной пенсионной системе, гражданину потребуется:

Открыть счет в Пенсионном фонде. Определить свой инвестиционный портфель. Выбрать компанию, которая будет вкладывать его сбережения.

Если гражданин не выберет компанию и инвестиционный портфель, то их определит Пенсионный фонд автоматически.

Инвестиционные же компании будут вкладывать средства и приносить гражданам доходы.

Когда можно получить выплаты

Получать выплаты граждане смогут по достижении пенсионного возраста.

Порядок выплат будет определяться компанией по управлению активами и Пенсионным фондом.

– Однако стоит помнить, что услуги компаний по управлению активами и других участников накопительной пенсионной системы будут платными. Гражданам придется платить комиссии в зависимости от размера своих активов, – поясняет Александр Хмелевский.

Обеспечит ли достойные пенсии накопительная система

Как говорилось выше, экономист отметил, что согласно тем нормам отчислений, которые сейчас обсуждаются, скажем, отчисляя ежемесячно 4%, за 35 лет работы можно насобирать лишь 16,8 месячной зарплаты. Более того, Хмелевский предупреждает, что и те средства, которые накопят украинцы, обесценятся из-за инфляции.

– Сейчас, по официальным оценкам, уровень инфляции составляет 10%. Однако цены на продовольственные товары выросли за год на 20-70%, постоянно растут коммунальные тарифы. Поэтому есть риск, что эти накопления обесценятся и не смогут обеспечить достойную пенсию, – прогнозирует кандидат экономических наук.

Как минимизировать потери

Для того чтобы перекрыть потери от инфляции и уплаты комиссий, по убеждению Александра Хмелевского, управляющие компании должны обеспечивать доходность по крайней мере на уровне 30% годовых.

– Однако сейчас получить такой доход нереально. Стоит помнить, что инвестиционный бизнес – очень рискованный. Во время финансового кризиса 2008 года американские пенсионные фонды потеряли более $2 трлн средств своих вкладчиков. Вряд ли украинские управляющие компании будут более успешными, чем американские, – считает эксперт.

Он предупреждает, что не стоит исключать и банкротство частных управляющих компаний и пенсионных фондов, потому что в таком случае пенсионные накопления также могут быть потеряны.

– Нельзя исключать и изменения государственной политики, ведь средства на пенсионных счетах всегда соблазняют власть потратить их на другие нужды. Так, в Венгрии и России, когда на пенсионных счетах накопились немалые средства, власть направила их на покрытие дефицита общего пенсионного фонда, а люди потеряли свои накопления. Не следует исключать такого сценария и в Украине, – убежден экономист.

Экономические последствия пенсионной накопительной системы

По словам эксперта, накопительная пенсионная система никоим образом не улучшит благосостояние людей. Наоборот, они потеряют средства из-за дополнительных отчислений из заработной платы.

– От накопительной пенсионной системы выиграют чиновники и компании, которые будут обслуживать пенсионную систему. В Украине уже более 20 лет действуют частные пенсионные фонды и инвестиционные компании. Все желающие могут вкладывать свои средства. Однако таких немного, что свидетельствует о недостаточно эффективной деятельности таких компаний, – отмечает Александр Хмелевский.

Не увеличит накопительная система и инвестиции в национальную экономику. Ведь именно люди, покупая товары и услуги, фактически вкладывают свои средства в развитие экономики страны.

– Забрав часть зарплаты работников и часть средств предпринимателей, которые они бы могли потратить на развитие собственного бизнеса, власть, наоборот, уменьшит капиталовложения в реальный сектор экономики. Тогда как финансовые спекуляции, на которые направят пенсионные сбережения управляющие компании, не увеличивают богатство страны, а просто перераспределяют средства от одних людей к другим, – резюмирует доктор экономических наук.

Сейчас в Украине действует первый (солидарный) уровень пенсионной системы, когда работающие граждане обеспечивают пенсионеров.

Второй (накопительный) уровень предполагает, что каждый самостоятельно будет откладывать деньги на так называемую вторую пенсию.

20 сентября Минсоцполитики анонсировало введение общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения с 2023 года.

Будет действовать оно в рамках Единой информационной системы социальной сферы.

Сейчас ведомство совместно с Минцифры ввело основные составляющие системы и вводит их в промышленную эксплуатацию.

Речь идет, в частности, о Едином социальном реестре, в котором будет содержаться история о формировании пенсии человека.

Важность введения накопительной пенсионной системы в августе отмечал и министр финансов Сергей Марченко. По его словам, существование только солидарной пенсионной системы делает невозможным мировая тенденция старения населения.

Стратегию внедрения накопительной пенсионной системы правительство разработало совместно с Минсоцполитики.

Законопроект Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении №2683 еще 29 апреля передали на повторное первое чтение Верховной Рады Украины.

7 июля Кабмин во время очередного заседания утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, что станет органом лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

Накопительная пенсионная система не будет распространяться на сегодняшних пенсионеров и украинцев, которые выйдут на пенсию в ближайшие 10 лет.

Такой механизм начисления пенсий рассчитан на наиболее экономически активную категорию украинцев.

По подсчетам, которые в марте озвучила министр социальной политики Марина Лазебная, граждане смогут рассчитывать на пенсию в размере 7 тыс. грн, которая будет формироваться из двух источников – солидарного и накопительного уровней.