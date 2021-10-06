Стыдно и противно: глава правления Укрэксимбанка о нападении на журналистов

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, которого временно отстранили от выполнения обязанностей, назвал нападение на журналистов программы Схемы мгновенной эмоциональной вспышкой.

Он отметил, что всегда будет считать свободу слова фундаментом независимости любого демократического государства.

— Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимым действий и решений. Стресс и нагрузки этого не оправдывают. Я не имел на это права, – сказал Мецгер.

Он принес извинения журналистам за нападение, подчеркнув, что готов сделать это не только в форме публикации в социальной сети.

Мецгер признал, что его поведение было оскорбительным для всех журналистов в целом, в связи с чем он также извинился перед всеми представителями этой сферы деятельности в стране.

По словам главы правления, инцидент, который у него самого вызывает стыд и отвращение, стал причиной большого ущерба имиджу Укрэксимбанка.

В конце он добавил, что написал заявление о своем отстранении в Наблюдательный совет банка, которое было удовлетворено.

Источник: Facebook Евгения Мецгера

Фото: Facebook Евгения Мецгера