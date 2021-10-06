Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия, пока будет продолжаться расследование конфликта с журналистами программы Схемы: коррупция в деталях. В Офисе президента тем временем поддержали его отставку с должности.

Что известно о Евгении Мецгере и его трудовой жизни — читайте в материале.

Мецгеру 43 года. Он родился в Днепре. В 1999 году он окончил Криворожский технический университет по специальности Промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году – Киевский национальный экономический университет по специальности Маркетинг.

На нынешней должности пребывает с 13 марта 2020 года. Он выиграл конкурс на эту должность в феврале 2020 года, а с мая 2006 по май 2015 года Мецгер также работал на различных должностях в Укрэксимбанке.