Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия, пока будет продолжаться расследование конфликта с журналистами программы Схемы: коррупция в деталях. В Офисе президента тем временем поддержали его отставку с должности.
Что известно о Евгении Мецгере и его трудовой жизни — читайте в материале.
Мецгеру 43 года. Он родился в Днепре. В 1999 году он окончил Криворожский технический университет по специальности Промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году – Киевский национальный экономический университет по специальности Маркетинг.
На нынешней должности пребывает с 13 марта 2020 года. Он выиграл конкурс на эту должность в феврале 2020 года, а с мая 2006 по май 2015 года Мецгер также работал на различных должностях в Укрэксимбанке.
Его карьера началась в марте 2001 года на должности экономиста отдела по обслуживанию корпоративного клиента и начальника отдела по кредитованию физических лиц филиала банка Финансы и кредит.
С октября 2003 года по апрель 2006 года Мецгер работал начальником отдела кредитования физических лиц управления активных операций физических лиц, заместителем начальника управления активных операций физических лиц, заместителем начальника управления кредитных рисков банка Финансы и кредит.
После этого он перешел на работу в Укргазбанк. В мае 2015 года стал директором департамента малого и среднего бизнеса банка, через год — членом правления и замглавы правления Укргазбанка.
Семья и работающая в набсовете ПриватБанка жена
Его жена Юлия Мецгер является членом наблюдательного совета государственного ПриватБанка с июля 2019 года, куда ее назначил президент Владимир Зеленский. Раньше она работала юристом в Укрэксимбанке.
Сейчас она входит в три комитета наблюдательного совета ПриватБанка: по вопросам корпоративного управления, вознаграждений и назначений; по вопросам рисков; по вопросам стратегии и трансформации.
Мецгер женат, владеет английским и немецким языками. Воспитывает двух сыновей.
Нападение на журналистов во время интервью
4 октября стало известно, что на журналистов-расследователей программы Схемы: коррупция в деталях совершили нападение в государственном Укрэксимбанке. Они записывали интервью с Мецгером в его кабинете.
Ему не понравились некоторые вопросы, которые задавал журналист. После этого он приказал охране убрать камеры.
Сотрудники банка применили физическую силу к оператору Схем Александру Мазуру, изъяли технику и пыталась удалить видеозапись, но ее удалось восстановить.
Видео нападения на журналистов в Укрэксимбанке смотрите в нашем материале.
Ответственность за нападение
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что причастным к нападению на журналистов будет сообщено о подозрении.
Она отметила, что безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка, никто не будет покрывать.
В Офисе президента поддержали отставку Мецгера и заявили, что их позиция соотносится с общественным осуждением действий руководства государственного банка.
В ОП подчеркнули, что на уровне Наблюдательного совета и в соответствии с процедурами в банке может происходить и модерирование дальнейшего развития этой ситуации для финансового учреждения.