Соромно та огидно: голова правління Укрексімбанку про напад на журналістів

Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер, якого тимчасово відсторонили від виконання обов’язків, назвав напад на журналістів програми Схеми миттєвим емоційним спалахом.

Він зазначив, що завжди вважатиме свободу слова фундаментом незалежності будь-якої демократичної держави.

– Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження цього не виправдовують. Я не мав на це права, – сказав Мецгер.

Він вибачився перед журналістами за напад, наголосивши, що готовий зробити це не тільки в формі публікації у соціальній мережі.

Мецгер визнав, що його поведінка була образливою для всіх журналістів загалом, у зв’язку з чим він також вибачився перед усіма представниками цієї сфери діяльності в країні.

За словами голови правління, інцидент, який у нього самого викликає сором та огиду, став причиною великої шкоди для іміджу Укрексімбанку.

В кінці він додав, що написав заяву про своє відсторонення до Наглядової ради банку, яку було задоволено.

Джерело: Facebook Євгена Мецгера

Фото: Facebook Євгена Мецгера