В одном из учебных заведений Ужгорода школьникам в столовой выдавали блины в файлах для документов. Местные власти и правоохранители уже изучают эту ситуацию.

Инцидент произошел в школе №6 им. В.С Гренджи-Донского. Кроме того, пользователи соцсетей отмечают, что это уже не впервые детей кормят некачественно.

Упакованные блины в файлах для документов

В сообществе Ужгород криминальный опубликовали фото, на которых видно, как детям выдали блины в полиэтиленовых файлах, которые выделяют при нагреве вредные вещества.

Авторы публикации признают, что такая ситуация в образовательном учреждении — не впервые. Школьников часто кормят холодной едой из самых дешевых продуктов, а также ужасно это подают.

— Ежедневное меню школьной столовой — это пища, от одного взгляда на которую становится противно, не говоря уже о качестве, полезности, вкусе. Самые дешевые продукты, нарушение норм питания, минимум мяса и других необходимых детскому организму продуктов — это все ежедневные реалии, с которыми сталкиваются ученики, — говорится в сообщении.

Что говорят горсовет и правоохранители

Пресс-секретарь Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк в комментарии Укринформу сообщила, что уже изучают организацию питания в этом заведении.

Она отметила, что провести проверку в школе прокуратура не может, потому что это прерогатива управления образования. Но на инцидент уже обратили внимание и выяснят, как обстоит ситуация с организацией питания.

Кроме того, в Ужгородском горсовете также заявили, что уже изучают ситуацию и проводят проверку по организации питания для школьников.

Источник: Ужгород криминальный, Укринформ

Фото: Ужгород криминальный