В одному із навчальних закладів Ужгорода школярам у їдальні видавали млинці у файлах для документів. Місцева влада та правоохоронці вже вивчають цю ситуацію.

Інцидент стався у школі №6 ім. В.С Гренджі-Донського. Окрім того, користувачі соцмереж відзначають, що це вже не вперше дітей годують неякісно.

Запаковані млинці у файлах для документів

У спільноті Ужгород кримінальний опублікували фото, на яких видно, як дітям видали млинці у поліетиленових файлах, які виділяють під час нагрівання шкідливі речовини.

Автори публікації зауважують, що така ситуація в освітньому закладі – не вперше. Школярів часто годують холодною їжею із найдешевших продуктів, а також жахливо це подають.

– Щоденне меню шкільної їдальні – це їжа, від одного погляду на яку стає гидко, не кажучи вже про її якість, корисність, смак. Найдешевші продукти, порушення норм харчування, мінімум м’яса та інших необхідних дитячому організму продуктів – це все щоденні реалії, з яким стикаються учні, – йдеться у повідомленні.

Що кажуть міськрада та правоохоронці

Прес-секретар Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк у коментарі Укрінформу повідомила, що зараз вивчають організацію харчування у цьому закладі.

Вона зазначила, що провести перевірку в школі прокуратура не може, бо це прерогатива управління освіти. Але на інцидент вже звернули увагу і з’ясують, яка наразі ситуація з організацією харчування.

Окрім того, в Ужгородській міськраді також заявили, що вже вивчають ситуацію і проводять перевірку щодо організації харчування для школярів.

Джерело: Ужгород кримінальний, Укрінформ

Фото: Ужгород кримінальний