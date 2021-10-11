В Николаеве в очередной раз арестовали автомобиль мужчины, который более четырех лет не платит долги за тепло. Он должен почти 17 тыс. грн коммунальному предприятию.

Сотрудники отдела по работе с задолженностью предприятия Николаевоблтеплоэнерго совместно с представителями Заводского отдела Госисполнительной службы, сотрудниками полиции и госпредприятия Сетам провели комплекс оперативных мер, направленных на погашение долгов за услуги теплоснабжения потребителя.

Сотрудники совместно провели опись и арест авто Daewoo Lanos 2005 года выпуска. Автомобиль эвакуировали на площадку для его оценки и последующей принудительной реализации.

Должник более четырех лет не платил за услуги теплоснабжения. Общая задолженность составила 16 840 грн.

По данным коммунального предприятия Николаевоблтеплоэнерго, это уже шестое авто, которое в 2021 году арестовали за долги.

В июне в Николаеве уже был подобный случай. Местный житель оплатил 14,4 тыс. грн долга только после ареста авто. Известно, что он годами избегал оплаты за коммунальные услуги.

Кроме этого, должнику пришлось оплатить все дополнительные расходы согласно исполнительного производства в размере 2,7 тыс. грн.

Источник: Николаевоблтеплоэнерго

Фото: Николаевоблтеплоэнерго