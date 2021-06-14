У Миколаєві чоловік сплатив 14,4 тис. грн боргу за тепло лише після арешту автомобіля

У Миколаєві чоловік сплатив 14,4 тис. грн боргу за тепло тільки після арешту автомобіля. До цього він роками уникав оплати за комунальні послуги.

Так, наприкінці травня 2021 року у місцевого жителя арештували автомобілі Ford Sierra 1986 року випуску.

Автомобіль примусово евакуйовали на майданчик держпідприємства Сетам для його оцінки та подальшої примусової реалізації.

Як пояснили в обласному комінульному підприємстві Миколаївоблтеплоенерго, боржник роками не сплачував заборгованість за послуги з постачання теплової енергії, та був упевнений в своїй безкарності.

Однак лише після опису, арешту та примусової евакуації авто він зрозумів, що треба було дослухатися до попереджень раніше.

У комунальному підприємстві наголосили, що неодноразово чоловіку надсилали відповідні нагадування.

Тож після таких дій житель Миколаєва одразу сплатив повну суму боргу у розмірі 14 417 грн.

Окрім цього, боржнику довелось сплатити усі додаткові витрати згідно виконавчого провадження у розмірі 2,7 тис. грн.

– А саме 1 163 грн – штрафні санкції, 269 грн витрат виконавчого провадження та 1 286 грн виконавчого збору, що значно збільшило суму його боргу, – пояснили в підприємстві.

Закон про захист боржників від колекторів

12 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає захист позичальників від колекторів.

Зокрема, цей закон запроваджує чіткі правила поведінки як для кредиторів, так і для колекторів під час врегулювання проблемної заборгованості.

Джерело: ОКП Миколаївоблтеплоенерго

Фото: ОКП Миколаївоблтеплоенерго