У Миколаєві вчергове арештували автомобіль чоловіка, який понад чотири роки не сплачує борги за тепло. Він винен майже 17 тис. грн комунальному підприємству.

Співробітники відділу по роботі із заборгованістю підприємства Миколаївоблтеплоенерго спільно з представниками Заводського відділу Держвиконавчої служби, співробітниками поліції і держпідприємства Сетам провели комплекс оперативних заходів, спрямованих на погашення боргу за послуги теплопостачання споживача.

Співробітники спільно провели опис і арешт авто Daewoo Lanos 2005 року випуску. Автомобіль примусово евакуювали на майданчик для його оцінки та подальшої примусової реалізації.

Боржник понад чотири роки не сплачував за послуги теплопостачання. Загальна заборгованість склала 16 840 грн.

За даними комунального підприємтсва Миколаївоблтеплоенерго, це вже шосте авто, яке у 2021 році заарештовали через борги.

У червні у Миколаєві вже був подібний випадок. Місцевий житель оплатив 14,4 тис. грн боргу тільки після арешту авто. Відомо, що він роками уникав оплати за комунальні послуги.

Окрім цього, боржнику довелось сплатити усі додаткові витрати згідно виконавчого провадження у розмірі 2,7 тис. грн.

Джерело: Миколаївоблтеплоенерго

Фото: Миколаївоблтеплоенерго