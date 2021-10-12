Решение вопроса сортировки и утилизации мусора является одним из основных приоритетов экосознательных украинцев. Такое мнение озвучили участники панельной онлайн-дискуссии Украинская экологическая agenda, организатором которой выступила ГО Беззайве.

К обсуждению присоединились екоактивисты: председатель правления ОО Зеленая генерация и основатель инициативы Eco friendly cafe Александр Коваль, экс-директор станции Ecola, предприниматель Антон Шульга, председатель фонда защиты биоразнообразия Украины Екатерина Колосюк, социальная предпринимательница Лидия Соболенко и народный депутат Украины Мария Мезенцева.

— Мусор из Украины покупают европейские страны для дальнейшей переработки у себя. То есть этот процесс является прибыльным. Тогда почему Украина не может на этом зарабатывать сама? В украинском парламенте есть потенциал и политическая воля к решению экологических проблем. Именно поэтому приоритетной задачей для депутатов 9-го созыва является финальное принятие законопроекта №2207 об управлении отходами, — прокомментировала народный депутат Украины Мария Мезенцева.

Соблюдение принципов сортировки и утилизации предполагает необходимость изменять культуру потребления — формировать новые экологические привычки в пользу рационального использования ресурсов природы.

Кроме того, быть сознательным нужно не только пользователям, но и производителям, поэтому государство как унифицированный регулятор может помочь обществу реализовать этот подход.