В мире борьба против полиэтиленовых пакетов и пластика продолжается уже более десяти лет. Тогда как Украина о масштабах мусорной проблемы активно заговорили лишь 5 лет назад.

По последним официальным данным, Украина ежегодно накапливает около 12 млн тонн мусора, из которых на переработку идет лишь 600 тыс.

Киевщина. Пока что действующий полигон в поселок Подгорцы, в 27 км от Киева.

Захоронение мусора на полигонах — это позавчерашний день и весь цивилизованный мир давно отошел от такого способа обращения с отходами. Но в Украине на таких свалках хоронят 95% мусора.

В каждом крупном городе находятся пункты приема вторсырья. Но если стекло и алюминий там еще принимают, то пластик — вряд ли. Но его принимают на сортировочной станции Украина без мусора.

Как сдавать мусор? Со стеклом все просто: отделить прозрачное от цветного. Немного сложнее с пластиковыми бутылками, их надо расфасовать по цветам и еще и крышечки снять. С металлом — отделить банки от консервов. А вот с пластиком надо заморочится.

Зубные щетки, пластиковые упаковки без маркировки, грязные полиэтиленовые пакеты — все это не перерабатывается. Такое можно только сжечь, но утилизация платная.

Идей, как утилизировать мусор в Украине десятки. В Винницкой области построили завод, который производит из хлама тротуарную плитку. Состав простой — 70% песка, 30 — полиэтилена.

На Харьковщине на бумажной фабрике создали первый в Украине бумажный екоскотч. В отличие от пленочной ленты — он растворяется за полгода. Производят такой с бумажной упаковки.

Чем больше подобных стартапов, тем ближе Украина к Европе, а там, как известно, мусор сортируют все.

Отходы горной промышленности

Новое законодательство об управлении отходами позволит использовать отходы горной промышленности в строительстве, сообщили в общественном формировании Экологический патруль.

Сообщается, что согласно проекту нового закона №2207-1д Об управлении отходами, который принят в первом чтении, уже не считаются отходами отходы добывающей промышленности, которые образовались в результате проведения разведывательных работ, добычи, обработки и хранения полезных ископаемых и разработки месторождений полезных ископаемых. Это позволит использовать их при строительстве.