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Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |

Коли Україна почне переробляти власне сміття – Українська екологічна agenda

Переробка сміття

Вирішення питання сортування й утилізації сміття є одним із основних пріоритетів екосвідомих українців. Таку думку озвучили учасники панельної онлайн-дискусії Українська екологічна agenda, організатором якої виступила ГО Беззайве.

До обговорення долучились екоактивісти: голова правління ГО Зелена генерація та засновник ініціативи Eco friendly cafe Олександр Коваль, екс-директор станції Ecola, підприємець Антон Шульга, голова фонду захисту біорізноманіття України Катерина Колосюк, соціальна підприємниця Лідія Соболенко та народна депутатка України Марія Мезенцева.

– Сміття з України купують європейські країни для подальшої переробки у себе. Тобто цей процес є прибутковим. Тоді чому Україна не може на цьому заробляти сама? В українському парламенті є потенціал і політична воля до вирішення екологічних проблем. Саме тому пріоритетним завданням для депутатів 9-го скликання є фінальне прийняття законопроєкту №2207 Про управління відходами, — прокоментувала народна депутатка України Марія Мезенцева.

Дотримання принципів сортування й утилізації передбачає необхідність змінювати культуру споживання — формувати нові екологічні звички на користь раціонального використання ресурсів природи.

Окрім того, бути свідомими потрібно не лише користувачам, а й виробникам, тому держава як уніфікований регулятор може допомогти суспільству реалізувати цей підхід.

– Декілька останніх років ми як громадська організація проводимо освітню кампанію стосовно реалізації принципу свідомого споживання. Це вже давно не тренд, а стійкий запит від суспільства. І саме завдяки таким заходам, як Українська екологічна agenda, ми маємо нагоду вибудувати чіткий план переходу до циркулярної економіки у співпраці з народними депутатами, — прокоментувала мету заходу засновниця ГО Беззайве Яна Червінська.

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Фото: Depositphotos

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