Коли Україна почне переробляти власне сміття – Українська екологічна agenda

Вирішення питання сортування й утилізації сміття є одним із основних пріоритетів екосвідомих українців. Таку думку озвучили учасники панельної онлайн-дискусії Українська екологічна agenda, організатором якої виступила ГО Беззайве.

До обговорення долучились екоактивісти: голова правління ГО Зелена генерація та засновник ініціативи Eco friendly cafe Олександр Коваль, екс-директор станції Ecola, підприємець Антон Шульга, голова фонду захисту біорізноманіття України Катерина Колосюк, соціальна підприємниця Лідія Соболенко та народна депутатка України Марія Мезенцева.

– Сміття з України купують європейські країни для подальшої переробки у себе. Тобто цей процес є прибутковим. Тоді чому Україна не може на цьому заробляти сама? В українському парламенті є потенціал і політична воля до вирішення екологічних проблем. Саме тому пріоритетним завданням для депутатів 9-го скликання є фінальне прийняття законопроєкту №2207 Про управління відходами, — прокоментувала народна депутатка України Марія Мезенцева.

Дотримання принципів сортування й утилізації передбачає необхідність змінювати культуру споживання — формувати нові екологічні звички на користь раціонального використання ресурсів природи.

Окрім того, бути свідомими потрібно не лише користувачам, а й виробникам, тому держава як уніфікований регулятор може допомогти суспільству реалізувати цей підхід.