Сейчас предпосылок для введения усиленных карантинных мер в Киеве нет. Но ситуация с распространением коронавируса ухудшается.

Об этом сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

— На сегодня нет предпосылок для введения мер, касающихся красной зоны, но есть ситуация с ухудшением эпидемиологической ситуации и относительно острых респираторных вирусных заболеваний. В течение выходных дней, с 14 по 17 октября, могут упасть статистические данные по заболеваемости, поэтому мы можем прогнозировать ситуацию только через неделю, — объяснил он.

Олег Рубан напомнил, что единственным реальным способом предотвратить введение локдауна в Киеве является вакцинация.

По его словам, уровень заполняемости коек для больных коронавирусом составляет от 40-45%. Олег Рубан заверил, что это нормальная динамика, поэтому предпосылок для перехода в другую зону эпидемиологической опасности нет.

С 5 октября в Киеве усилили карантинные меры. Теперь посетителей пускают в помещение государственных администраций, предприятий и ЦПАУ (независимо от формы собственности) только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста.

Также подойдет документ о получении одной дозы вакцины. Новые карантинные правила не распространяются на несовершеннолетних.

Источник: Общественное