Сейчас предпосылок для введения усиленных карантинных мер в Киеве нет. Но ситуация с распространением коронавируса ухудшается.
Об этом сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
— На сегодня нет предпосылок для введения мер, касающихся красной зоны, но есть ситуация с ухудшением эпидемиологической ситуации и относительно острых респираторных вирусных заболеваний. В течение выходных дней, с 14 по 17 октября, могут упасть статистические данные по заболеваемости, поэтому мы можем прогнозировать ситуацию только через неделю, — объяснил он.
Олег Рубан напомнил, что единственным реальным способом предотвратить введение локдауна в Киеве является вакцинация.
По его словам, уровень заполняемости коек для больных коронавирусом составляет от 40-45%. Олег Рубан заверил, что это нормальная динамика, поэтому предпосылок для перехода в другую зону эпидемиологической опасности нет.
С 5 октября в Киеве усилили карантинные меры. Теперь посетителей пускают в помещение государственных администраций, предприятий и ЦПАУ (независимо от формы собственности) только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста.
Также подойдет документ о получении одной дозы вакцины. Новые карантинные правила не распространяются на несовершеннолетних.
Источник: Общественное