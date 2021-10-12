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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

У Києві немає передумов для запровадження локдауну – Рубан

карантин київ

Наразі передумов для запровадження посилених карантинних заходів у Києві немає. Але ситуація із поширенням коронавірусу погіршується.

Про це повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

– На сьогодні немає передумов для запровадження заходів, які стосуються червоної зони, але є ситуація з погіршенням епідеміологічної ситуації та щодо гострих респіраторних вірусних захворювань. Протягом вихідних днів, з 14 до 17 жовтня, можуть впасти статистичні дані щодо захворюваності, тому ми можемо прогнозувати ситуацію лише через тиждень, – пояснив він.

Олег Рубан нагадав, що єдиним реальним способом запобігти запровадженню локдауну в Києві є вакцинація.

За його словами, рівень заповненості ліжок для хворих на коронавірус становить від 40-45%. Олег Рубан запевнив, що це нормальна динаміка, тому передумов для переходу в іншу зону епідеміологічної небезпеки немає.

З 5 жовтня у Києві посилили карантинні заходи. Тепер відвідувачів пускають у приміщення державних адміністрацій, підприємств і ЦНАПів (незалежно від форми власності) лише за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного результату ПЛР-тесту.

Також підійде документ про отримання однієї дози вакцини. Нові карантинні правила не поширюються на неповнолітніх осіб.

Джерело: Суспільне

Фото: УНІАН

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