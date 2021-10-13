Цены на продукты в Украине: что подорожало с начала года

С начала 2021 года в Украине выросли цены на продукты. Больше всего подорожали овощи и сахар.

Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в сентябре 2021 года.

По данным Госстата, лук в этом году подорожал на 84,2% по сравнению с декабрем 2020 года. Таким образом килограмм этого продукта можно купить за 9,4 грн.

Также поднялись в цене: свекла на 49% (1кг/8грн), морковь на 48,5% (1кг/8,9грн), капуста на 39,1% (1кг/6,6грн).

Более того, подорожало за год и подсолнечное масло. Цена на продукт поднялась на 51,4%. Литр масла сейчас продают за 63,7 грн.

В то же время на 37,3% подорожал сахар. На рынке его можно купить за 28,7 грн/1кг.

С начала года цены подняли на 25,5% и на куриное филе. Сейчас килограмм этого мяса покупают за около 115,1 грн. Куриные тушки выросли в цене на 27,6% и стоят сейчас 71,4грн/1кг.

Яйца за 2021 год выросли в цене на 9,1% и стоят сейчас 30 грн/10шт.

В то же время подешевели с начала года картофель на 18% — до 8,3грн/1кг и яблоки на 3% — до 17,7 грн/1кг.

За период январь-сентябрь поднялись в цене сигареты с фильтром премиум-класса на 11,3%. Одну пачку из 20 единицами сигар можно купить за 64,4 грн.

Также выросли цены на водку на 1,3% до 93,8грн/0,5 л; пиво — на 8,9% (19,1/0,5 л); украинское вино — на 5,6% (70грн/0,75л).

Также, по данным Госстата, выросли потребительские расходы украинцев во втором квартале 2021 до 873,5 млрд грн. Это на 17,4% больше, чем в 2020 году.

Больше всего граждане тратили за период апрель-май-июнь на продукты питания и безалкогольные напитки — 41,4%. Меньше средств пошло на образование — 1,1% и рестораны и гостиницы — 2,6%.