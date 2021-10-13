Ціни на продукти в Україні: що здорожчало з початку року

Із початку 2021 року в Україні зросли ціни на продукти. Найбільше здорожчали овочі та цукор.

Про це йдеться у звіті Державної служби статистики про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у вересні 2021 року.

За даними Держстату, цибуля цьогоріч здорожчала на 84,2% порівняно з груднем 2020 року. Таким чином кілограм цього продукту можна купити за 9,4 грн.

Також піднялись у ціні: буряк на 49% (1кг/8грн), морква на 48,5% (1кг/8,9грн), капуста на 39,1% (1кг/6,6грн).

Ба більше, здорожчала за рік і соняшникова олія. Ціна на продукт піднялась на 51,4%. Літр олії зараз продають за 63,7 грн.

Водночас на 37,3% здорожчав цукор. На ринку його можна купити за 28,7 грн/1кг.

Із початку року ціну підняли на 25,5% і на куряче філе. Нині кілограм цього м’яса купують за близько 115,1 грн. Курячі тушки зросли на 27,6% та коштують зараз 71,4грн/1кг.

Яйця у 2021 році зросли у ціні на 9,1% та коштують зараз 30 грн/10шт.

Натомість здешевшали з початку року картопля на 18% – до 8,3грн/1кг та яблука на 3% – до 17,7 грн/1кг.

За період січень-вересень піднялись у ціні сигарети з фільтром преміум-класу на 11,3%. Одну пачку з 20 одиницями сигар можна купити за 64,4 грн.

Також зросли ціни на горілку на 1,3% до 93,8грн/0,5л; пиво – на 8,9% (19,1/0,5л); українське вино – на 5,6% (70грн/0,75л).

Також, за даними Держстату, зросли споживчі витрати українців у другому кварталі 2021 року до 873,5 млрд грн. Це на 17,4% більше, ніж у 2020 році.

Найбільше громадяни витрачали за період квітень-травень-червень на продукти харчування та безалкогольні напої – 41,4%. Найменше коштів пішло на освіту – 1,1% та ресторани і готелі – 2,6%.