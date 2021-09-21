Витрати українців: на що витрачають найбільше (СПИСОК)

Споживчі витрати українців у другому кварталі 2021 року (квітень, травень, червень) склали 873,5 млрд грн. Це на 17,4% більше, ніж за такий же період у 2020 році.

За даними Держсату, найбільше громадяни України витрачали за відповідний період на продукти харчування та безалкогольні напої – 41,4%.

На житло, воду, електроенергії, газ та інші види палива витрати становлять 13,7%. Водночас на алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики – 7,8%.

А ось на транспорт люди в Україні за другий квартал витрачали 9,3%, на охорону здоров’я – 6,1%, на одяг і взуття – 4,2%.

Окрім того, 3,8% витрат йдуть на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла, 3,4% на відпочинок і культуру, 2,7% – на зв’язок, 2,6% – на ресторани і готелі.

На освіту українці витрачають найменше – 1,1%, тоді як на різні товари і послуги – 3,9%.

Також, за даними Держстату, вартість робочої сили в Україні у другому кварталі 2021 року порівняно з таким же періодом 2020-го зросла на 13,5%.

Найбільше зросла вартість робочої сили у сфері Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – на 40,0%.

Водночас у сфері Тимчасове розміщення та організація харчування вартість робочої сили впала на 2,5%.