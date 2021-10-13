В Украине на железнодорожных вокзалах могут появиться лаборатории для проведения экспресс-тестирования на коронавирус.

Об этом рассказал сегодня на брифинге руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

– Мы уже сейчас обратились к крупнейшим украинским лабораториям, чтобы попробовать на вокзалах развернуть лаборатории, которые смогут предоставлять услуги по экспресс-тестированию. Мы ведем переговоры, чтобы это было максимально доступная цена, — отметил Перцовский.

По его словам, это позволит тем, кто еще не смог вакцинироваться от Covid-19, быстро пройти тестирование (речь идет как о пассажирах, так и сотрудниках Укрзализныци).

Перцовский уточнил, что сначала лаборатории могут развернуть на крупнейших вокзалах Украины.

– Мы понимаем, что в Украине еще недостаточный уровень вакцинации, поэтому разворачивание таких экспресс-лабораторий, по крайней мере, на крупнейших вокзалах, поможет пассажирам путешествовать, — подчеркнул он.

По словам Перцовского, в вопросе разворачивания лабораторий на вокзалах Укрзализныця рассчитывает на помощь Министерства здравоохранения: официальное обращение в Минздрав планируют направить уже сегодня.

– Возможно, есть определенный запас экспресс-тестов для того, чтобы по крайней мере в первые дни делать эти тесты бесплатно для людей, пока они будут привыкать к новым ограничениям, — сообщил чиновник.

С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила пассажирских перевозок на время карантина. В связи с этим будут действовать новые нормы для допуска пассажиров в поезда. Так, при посадке нужно будет предоставить проводнику, кроме паспорта и билета, также сертификат о вакцинации или документ об отрицательном результате тестирования на коронавирус.

Соответствующие правила с 21 октября не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров одного из необходимых для перевозки документов несет перевозчик.

Кроме того, новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не затронут несовершеннолетних пассажиров.