В Украине утвердили новые правила пассажирских перевозок на время действия карантина. Они начнут действовать с 21 октября.

Согласно нововведениям, межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из определенных Кабмином документов, среди которых:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или документ, подтверждающий получение одной дозы двудозной вакцины для регионов желтого уровня эпидемической опасности;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения или портала Дія;

отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который действует 72 часа.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров.

Но речь идет только об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов несет перевозчик.