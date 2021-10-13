В Україні на залізничних вокзалах можуть з’явитися лабораторії для проведення експрес-тестування на коронавірус.

Про це розповів сьогодні на брифінгу керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

– Ми уже зараз звернулися до найбільших українських лабораторій, щоб спробувати на вокзалах розгорнути лабораторії, які зможуть надавати послуги з експрес-тестування. Ми ведемо переговори, щоб це була максимально доступна ціна, – зазначив Перцовський.

За його словами, це дозволить тим, хто ще не зміг вакцинуватися проти Covid-19, швидко пройти тестування (йдеться як про пасажирів, так і співробітників Укрзалізниці).

Перцовський уточнив, що спершу лабораторії можуть розгорнути на найбільших вокзалах України.

– Ми розуміємо, що в Україні ще недостатній рівень вакцинації, тому розгорнення таких експрес-лабораторій, принаймні, на найбільших вокзалах, допоможе пасажирам подорожувати, – наголосив він.

За словами Перцовського, в питанні розгортання лабораторій на вокзалах Укрзалізниця розраховує на допомогу Міністерства охорони здоров’я: офіційне звернення до МОЗ планують спрямувати вже сьогодні.

– Можливо, є певний запас експрес-тестів для того, щоб принаймні в перші дні робити ці тести безкоштовно для людей, поки вони звикатимуть до нових обмежень, – повідомив чиновник.

Із 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Відтак діятимуть нові норми для допуску пасажирів у потяги. Так, під час посадки потрібно буде надати провіднику, окрім паспорта і квитка, також сертифікат про вакцинацію чи документ про негативний результат тестування на коронавірус.

Відповідні правила з 21 жовтня не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів одного із потрібних для перевезення документів несе перевізник.

Крім того, що нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти із 21 жовтня, не стосуватимуться неповнолітніх пасажирів.