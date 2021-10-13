С 21 октября в Украине утвердили новые правила пассажирских перевозок на время карантина. В связи с этим будут действовать новые нормы для допуска пассажиров в поезда.

Об этом рассказал сегодня на брифинге руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Он напомнил, что на заседании Кабинета министров 11 октября были внесены изменения в постановление №1236, которые предусматривают усиление с 21 октября карантинных требований для пассажирских перевозок в желтой, оранжевой и красной зонах.

– Эти ограничения распространяются на далекое межобластное железнодорожное сообщение. То есть все пассажиры, путешествующие в пригородном сообщении, продолжат это делать в обычном формате, — отметил он.

Перцовский напомнил, что сейчас при посадке в поезд проводник проверяет билет и паспорт.

С 21 октября к этому списку добавится проверка документов, удостоверяющих факт вакцинации:

• Сертификатов о подтверждении вакцинации. Для желтой зоны будет достаточно, если человек вакцинирован одной дозой, а в красной – нужен полный курс вакцинации. Сертификат можно будет предоставить как в бумажной форме, так и в приложении Дія.

• Если нет сертификата – требуется подтверждение прохождения ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген (который можно сделать за 15 минут). Отрицательный результат тестирования на Covid-19 должен быть действительным 72 часа.

Ранее в Кабмине сообщали, что можно будет также предоставить международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса одной дозой 1-дозной вакцины или двумя дозами 2-дозной вакцины, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от указанной болезни (действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения или портала Дія).

Как подчеркнул Перцовский, этот перечень документов (паспорт, билет, сертификат о вакцинации или документ об отрицательном результате тестирования на коронавирус) является достаточным для того, чтобы пассажиры сели в поезд.

Он уточнил, что с 21 октября будет изменен порядок посадки в поезда Интерсити. Сейчас часто пассажиров могут впустить в вагоны, после чего уже проверять документы. Но с 21 октября документы будут проверять еще до допуска в вагон.

Перцовский также сообщил, что Укрзализныця обратилась к крупнейшим украинским лабораториям, чтобы попытаться развернуть непосредственно на вокзалах лаборатории, которые смогут предоставлять услуги по экспресс-тестированию на коронавирус.

Как ранее сообщали в правительстве, соответствующие правила с 21 октября будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров одного из необходимых для перевозки документов несет перевозчик.

Также отмечалось, что новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не затронут несовершеннолетних пассажиров.