История Кристины Студинской очень показательна для тех, кто хочет кардинально изменить жизнь, но не решается.

Молодая женщина 12 лет проработала юристом, имела большой опыт и хорошую должность, но дело не приносило ей удовольствия. Девушка мечтала о своем бизнесе и повсюду искала идеи.

В конце концов, будучи в декрете, создала услугу Пикник напрокат и сегодня считает себя очень счастливой. Кристина сдает в аренду набор из главных вещей для красивого пикника – плед, подушки, корзинка, посуда. Ее клиенты – фотографы, романтические пары и семьи.

Кристина, работая в юридической сфере, почувствовала эмоциональное выгорание. Мечтала о своем бизнесе, читала много литературы об открытии собственного дела и записывала интересные идеи. Но в конце концов идея ее бизнеса возникла из собственного опыта.

— Я очень люблю путешествовать, и когда однажды приехала в Прагу, попала на смотровую площадку. Мне на тот момент захотелось иметь какое-нибудь одеяло или плед, чтобы можно было присесть и полюбоваться пейзажем. И тогда я впервые озвучила мужу такую идею, что классно было бы, чтобы вот здесь рядом можно было взять напрокат набор в аренду, я бы взяла, чтобы любоваться городом с комфортом, — вспоминает Кристина.

Кто ищет возможность, находит ее. И когда в Украине стартовал проект от Международной организации труда, который финансировало датское правительство, Кристина приняла участие со своей идеей, прошла специальное обучение и выиграла грант на сумму $1 тыс.

— Учеба мне очень помогла. Помог мой ментор. Раньше я не знала, как писать бизнес-проект, думала, что это бумажная работа, которая никому не нужна. Но мы там просчитали все риски, расходы, доходы. Я даже просила помощи учительницы по математике, чтобы она помогла и объяснила многое. В такие моменты очень четко начинаешь видеть свой бизнес, — рассказывает женщина.

Когда девушка защитила проект и победила, в то же время узнала, что ждет ребенка. Но это ее не остановило. Поэтому начался этап воплощения идеи в реальный бизнес.

— Я считаю, что лучше делегировать то, что не умеешь делать или делаешь некачественно, опытным людям. Поэтому по моей просьбе специалист открыла мне ФЛП, научила, как платить налоги. И параллельно с этим я выбирала товар, который можно приобрести на средства гранта. Это было непросто, потому что у меня было более 50 наименований: это и корзинка, и посуда, и дорожка, и два пледы, и подушки. Нужно было выбрать все, направить, и нам все оплатили, — рассказывает Кристина Студинская.

Из-за карантина старт бизнеса затянулся. Но уже весной дело сдвинулось с места.

— Я еще не могла позволить себе тратить деньги на рекламу. Но друзья рассказывали друзьям, устраивали фотосессии с нашими комплектами, о нас узнали фотографы, и так закрутилось. Сейчас сами фотографы звонят и берут в аренду наши наборы. Начинали с 10 наборов. Количество наборов за это время не увеличивали, но увеличили наполнение наборов. Закупили столики, шляпки (очень актуальные для фотосессий), свечи, фондюшницы. На следующий год хочу купить гамаки и, возможно, палатки, — говорит женщина.

Работает пока без офиса по принципу самовывоза или отправки на такси. Клиенты подъезжают, выбирают набор в той цветовой гамме, которая им нравится. И берут комплект в аренду на 24 часа. Это стоит 250 грн.

За первый теплый сезон с весны до осени вышло до 100 клиентов – примерно 20 клиентов в месяц. Хотя и зимний сезон Кристина планирует охватить: сдавать в аренду, например, набор для снеговика, санки и др.

— Очень помогают родные и близкие, родственники. Муж помогает, очень поддерживает. Чтобы у них тоже не было эмоционального выгорания, я их хвалю. Можно сказать, что это семейный бизнес, потому что участвуют все, — признается Кристина.

Кристина рассказывает, что очень популярны наборы среди фотографов и тех, кто устраивает фотосессии. Интересно, что многие клиенты – это мужчины, которые хотят устроить романтический вечер на природе.

— Я им помогаю с выбором еды, напитков, предлагаю локации, где можно устроить такой романтический вечер. Большие надежды возлагали на семейный отдых, потому что также у нас можно в аренду взять воздушные змеи, бадминтон, мангалы. Но все же клиентов, рассчитывающих на семейный отдых, меньше всего, — делится наблюдениями Кристина.

За меньшую цену можно взять в аренду только те элементы из набора, которые нужны клиенту, например, только мангал или плед.

— Пока самая большая проблема с дисциплиной. Беря в аренду на 24 часа, люди не возвращают потом набор вовремя. Бывает, что по три-четыре дня наборы у одного человека, а в этот момент уже заказывают этот же набор. Мы в таком случае извиняемся, предлагаем скидку и другой набор. Такой человеческий фактор существует. Пока не знаю, как бороться с такой недисциплинированностью, — говорит женщина.

Не помеха вести бизнес ни ребенок, ни недостаток знаний. Сегодня в интернете большой выбор различных способов обучения, со схемами, примерами. И бесплатно.

— Мечты иногда сбываются все и сразу. Я поняла, что круто заниматься делом, которое тебя зажигает. Это совсем не те ощущения, которые у меня были на предыдущей работе. У меня возникают постоянно новые идеи. Я, конечно, очень хочу, чтобы у нас был офис и были наемные работники. Также хочу, чтобы у нас были филиалы по Украине, чтобы в разных регионах были наши представительства. Украина – очень красивая страна, и есть немало уголков, где можно устроить красивые фотосессии или отдых. Много живописных мест и на Николаевщине, и Умань, и на Киевщине есть немало таких парков, где можно было бы открыть собственный филиал. Но все это еще не так скоро, не в следующем году, — говорит Кристина.

Инвестиции — $2 тыс.

Налоги в месяц — 1,5-2 тыс. грн

Фактам удалось пообщаться с наставником Кристины в ее бизнесе. Виталий Белобород говорит, что и к Кристине, и к любому начинающему предпринимателю есть ключевые вопросы:

Кто аудитория ваших услуг? Кто ваши клиенты?

Какую проблему вы решаете этим продуктом? Какую пользу принесете?

Как именно вы донесете информацию до потенциальных клиентов?

— Это три первых шага, которые нужно сделать, чтобы достучаться до своих клиентов, а потом уже получать отзывы, становиться лучше, совершенствовать свою бизнес-модель. Я бы посоветовал использовать все доступные инструменты: книги, тренинги, общение с людьми, которые имеют опыт. На сегодня проблем с информацией точно нет, — говорит бизнес-ментор Виталий Белобород.

Виталий добавляет, что сегодня есть много людей, которые открыто делятся своими знаниями и примерами. Есть правило пяти рукопожатий, так вот сегодня все так ускорилось, что достаточно одного-двух рукопожатий, чтобы получить полезный опыт от любого человека в мире или через соцсети, или через офлайн-общение.

— Много бесплатной информации, которую ты можешь брать и внедрять. Такого количества консалтинговой информации не было еще 10 лет назад, даже пять. То есть существует все для того, чтобы любой желающий мог попробовать себя предпринимателем, — говорит бизнес-ментор Виталий Белобород.

Бизнес-ментор советует проверить, имеет ли шанс на жизнь идея, на своих друзьях: собрать фокус-группу из друзей, знакомых, или провести интернет-опрос. Если получите ощущение, что это будет интересно людям, то стоит рисковать. Постоянно собирать отзывы и улучшать свой продукт.