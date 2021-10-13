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Факты / Украина / Общество

Как сделать бизнес на пикниках: история от идеи до воплощения

Как сделать бизнес на пикниках: история от идеи до воплощения
Оксана Михайлова Журналист

История Кристины Студинской очень показательна для тех, кто хочет кардинально изменить жизнь, но не решается.

Молодая женщина 12 лет проработала юристом, имела большой опыт и хорошую должность, но дело не приносило ей удовольствия. Девушка мечтала о своем бизнесе и повсюду искала идеи.

В конце концов, будучи в декрете, создала услугу Пикник напрокат и сегодня считает себя очень счастливой. Кристина сдает в аренду набор из главных вещей для красивого пикника – плед, подушки, корзинка, посуда. Ее клиенты – фотографы, романтические пары и семьи.

Кристина, работая в юридической сфере, почувствовала эмоциональное выгорание. Мечтала о своем бизнесе, читала много литературы об открытии собственного дела и записывала интересные идеи. Но в конце концов идея ее бизнеса возникла из собственного опыта.

— Я очень люблю путешествовать, и когда однажды приехала в Прагу, попала на смотровую площадку. Мне на тот момент захотелось иметь какое-нибудь одеяло или плед, чтобы можно было присесть и полюбоваться пейзажем. И тогда я впервые озвучила мужу такую идею, что классно было бы, чтобы вот здесь рядом можно было взять напрокат набор в аренду, я бы взяла, чтобы любоваться городом с комфортом, — вспоминает Кристина.

Кто ищет возможность, находит ее. И когда в Украине стартовал проект от Международной организации труда, который финансировало датское правительство, Кристина приняла участие со своей идеей, прошла специальное обучение и выиграла грант на сумму $1 тыс.

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— Учеба мне очень помогла. Помог мой ментор. Раньше я не знала, как писать бизнес-проект, думала, что это бумажная работа, которая никому не нужна. Но мы там просчитали все риски, расходы, доходы. Я даже просила помощи учительницы по математике, чтобы она помогла и объяснила многое. В такие моменты очень четко начинаешь видеть свой бизнес, — рассказывает женщина.

Когда девушка защитила проект и победила, в то же время узнала, что ждет ребенка. Но это ее не остановило. Поэтому начался этап воплощения идеи в реальный бизнес.

— Я считаю, что лучше делегировать то, что не умеешь делать или делаешь некачественно, опытным людям. Поэтому по моей просьбе специалист открыла мне ФЛП, научила, как платить налоги. И параллельно с этим я выбирала товар, который можно приобрести на средства гранта. Это было непросто, потому что у меня было более 50 наименований: это и корзинка, и посуда, и дорожка, и два пледы, и подушки. Нужно было выбрать все, направить, и нам все оплатили, — рассказывает Кристина Студинская.

Из-за карантина старт бизнеса затянулся. Но уже весной дело сдвинулось с места.

— Я еще не могла позволить себе тратить деньги на рекламу. Но друзья рассказывали друзьям, устраивали фотосессии с нашими комплектами, о нас узнали фотографы, и так закрутилось. Сейчас сами фотографы звонят и берут в аренду наши наборы. Начинали с 10 наборов. Количество наборов за это время не увеличивали, но увеличили наполнение наборов. Закупили столики, шляпки (очень актуальные для фотосессий), свечи, фондюшницы. На следующий год хочу купить гамаки и, возможно, палатки, — говорит женщина.

Работает пока без офиса по принципу самовывоза или отправки на такси. Клиенты подъезжают, выбирают набор в той цветовой гамме, которая им нравится. И берут комплект в аренду на 24 часа. Это стоит 250 грн.

Пікнік

За первый теплый сезон с весны до осени вышло до 100 клиентов – примерно 20 клиентов в месяц. Хотя и зимний сезон Кристина планирует охватить: сдавать в аренду, например, набор для снеговика, санки и др.

— Очень помогают родные и близкие, родственники. Муж помогает, очень поддерживает. Чтобы у них тоже не было эмоционального выгорания, я их хвалю. Можно сказать, что это семейный бизнес, потому что участвуют все, — признается Кристина.

Кристина рассказывает, что очень популярны наборы среди фотографов и тех, кто устраивает фотосессии. Интересно, что многие клиенты – это мужчины, которые хотят устроить романтический вечер на природе.

— Я им помогаю с выбором еды, напитков, предлагаю локации, где можно устроить такой романтический вечер. Большие надежды возлагали на семейный отдых, потому что также у нас можно в аренду взять воздушные змеи, бадминтон, мангалы. Но все же клиентов, рассчитывающих на семейный отдых, меньше всего, — делится наблюдениями Кристина.

За меньшую цену можно взять в аренду только те элементы из набора, которые нужны клиенту, например, только мангал или плед.

— Пока самая большая проблема с дисциплиной. Беря в аренду на 24 часа, люди не возвращают потом набор вовремя. Бывает, что по три-четыре дня наборы у одного человека, а в этот момент уже заказывают этот же набор. Мы в таком случае извиняемся, предлагаем скидку и другой набор.  Такой человеческий фактор существует. Пока не знаю, как бороться с такой недисциплинированностью, — говорит женщина.

Не помеха вести бизнес ни ребенок, ни недостаток знаний. Сегодня в интернете большой выбор различных способов обучения, со схемами, примерами. И бесплатно.

— Мечты иногда сбываются все и сразу. Я поняла, что круто заниматься делом, которое тебя зажигает. Это совсем не те ощущения, которые у меня были на предыдущей работе. У меня возникают постоянно новые идеи. Я, конечно, очень хочу, чтобы у нас был офис и были наемные работники. Также хочу, чтобы у нас были филиалы по Украине, чтобы в разных регионах были наши представительства.

Украина – очень красивая страна, и есть немало уголков, где можно устроить красивые фотосессии или отдых. Много живописных мест и на Николаевщине, и Умань, и на Киевщине есть немало таких парков, где можно было бы открыть собственный филиал. Но все это еще не так скоро, не в следующем году, — говорит Кристина.

Инвестиции — $2 тыс.

Налоги в месяц — 1,5-2 тыс. грн

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Фактам удалось пообщаться с наставником Кристины в ее бизнесе. Виталий Белобород говорит, что и к Кристине, и к любому начинающему предпринимателю есть ключевые вопросы:

  • Кто аудитория ваших услуг? Кто ваши клиенты?
  • Какую проблему вы решаете этим продуктом? Какую пользу принесете?
  • Как именно вы донесете информацию до потенциальных клиентов?

— Это три первых шага, которые нужно сделать, чтобы достучаться до своих клиентов, а потом уже получать отзывы, становиться лучше, совершенствовать свою бизнес-модель. Я бы посоветовал использовать все доступные инструменты: книги, тренинги, общение с людьми, которые имеют опыт. На сегодня проблем с информацией точно нет, — говорит бизнес-ментор Виталий Белобород.

Виталий добавляет, что сегодня есть много людей, которые открыто делятся своими знаниями и примерами. Есть правило пяти рукопожатий, так вот сегодня все так ускорилось, что достаточно одного-двух рукопожатий, чтобы получить полезный опыт от любого человека в мире или через соцсети, или через офлайн-общение.

— Много бесплатной информации, которую ты можешь брать и внедрять. Такого количества консалтинговой информации не было еще 10 лет назад, даже пять. То есть существует все для того, чтобы любой желающий мог попробовать себя предпринимателем, — говорит бизнес-ментор Виталий Белобород.

Бизнес-ментор советует проверить, имеет ли шанс на жизнь идея, на своих друзьях: собрать фокус-группу из друзей, знакомых, или провести интернет-опрос. Если получите ощущение, что это будет интересно людям, то стоит рисковать. Постоянно собирать отзывы и улучшать свой продукт.

— И себя, и бизнес нужно развивать каждый день. Следить за рынком, за реакциями клиентов. Также важно ставить цели, понимать свой план хотя бы на два-три года и решить, чем измеряется развитие: количеством клиентов, количеством положительных отзывов, количеством заработанных денег, количеством филиалов. Очень важно с самого начала иметь стратегию движения, — отмечает эксперт.

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